Fondatorul Forumului Economic Mondial, Klaus Schwab, a descoperit un dispozitiv de ascultare în locuința sa.

Fondatorul Forumului Economic Mondial (FEM), Klaus Schwab, a depus o plângere la poliția din Geneva, susținând că a descoperit un dispozitiv de ascultare în biroul său de acasă.

Dispozitivul a fost găsit în casa particulară a lui Schwab din Geneva, situată nu departe de sediul Forumului Economic Mondial. Plângerea pentru deschiderea unui dosar a fost depusă de Klaus Schwab, în vârstă de 88 de ani, împotriva unor persoane necunoscute. Verificarea inițială a arătat că dispozitivul a fost, cel mai probabil, instalat în ultimii trei ani, transmite bloomberg.com.

Klaus Schwab, fondatorul Forumului Economic Mondial și care l-a condus mai bine de 50 de ani, s-a retras în aprilie anul trecut, invocând vârsta înaintată și dorința de a se odihni. La scurt timp după aceasta, a devenit cunoscută o anchetă internă demarată după ce conducerea Forumului a primit o scrisoare anonimă. În aceasta se afirma că familia Schwab ar fi folosit fondurile instituției în scopuri personale, inclusiv pentru vacanțe de lux.

Schwab a negat aceste acuzații. În august anul trecut, consiliul de administrație al Forumului Economic Mondial a anunțat că ancheta internă nu a identificat încălcări semnificative din partea lui Klaus Schwab. Potrivit organizației, fondatorul și fostul lider al acesteia a făcut doar cheltuieli minore nejustificate din fondurile forumului.