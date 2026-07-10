Fluxul turistic către Europa va crește în 2026: Grecia, Italia și Malta conduc clasamentul.

Numărul vizitatorilor internaționali în Europa în 2026 a crescut cu 5% față de aceeași perioadă din 2025, în ciuda turbulențelor din sectorul turistic cauzate de incertitudinile tot mai mari.

Conform celui mai recent raport trimestrial privind tendințele și perspectivele Comisiei Europene pentru Turism (ETC), sectorul turistic din Europa a continuat să înregistreze rezultate solide în al doilea trimestru al anului: numărul de nopți petrecute în unități de cazare a crescut cu 4,8%, transmite euronews.com.

„Rezultate stabile se înregistrează în ciuda scăderii încrederii consumatorilor, creșterii presiunii prețurilor și perturbărilor legate de conflictul din Orientul Mijlociu”, au menționat reprezentanții ETC.

Toate acestea au influențat traficul aerian între Europa și o serie de piețe medii și lung-curier.

Deși oamenii continuă să planifice călătorii, raportul arată că „alegerile devin mai selective”. Călătorii caută tot mai des destinații percepute ca fiind mai sigure, care oferă un raport bun calitate-preț și sunt ușor accesibile, iar călătoriile pe parcursul anului sunt distribuite mai echilibrat.

„Turismul european a continuat să demonstreze reziliență în al doilea trimestru al anului 2026, în ciuda unui context global mai incert”, a declarat președintele ETC, Miguel Sans. „Călătoriile rămân o prioritate pentru consumatori, dar modul în care oamenii călătoresc se schimbă.”

„Accesibilitatea, siguranța, proximitatea și rentabilitatea devin tot mai importante în alegerea destinației. Pentru destinațiile europene, prioritar va fi să păstreze competitivitatea, echilibrând în același timp fluxurile de turiști pe regiuni și sezoane.”

Grecia, Italia și Malta conduc inițiativa

Potrivit ETC, aproape 80% dintre destinații au înregistrat creștere, iar aproximativ una din cinci a avut o creștere cu două cifre a numărului de sosiri turistice.

Datorită unei bune accesibilități de transport și eforturilor de a distribui cererea în afara sezonului de vârf și a centrelor turistice tradiționale, cele mai mari creșteri ale sosirilor în primele luni ale anului 2026 au fost în Grecia (+38,3%), Italia (+21,1%) și Malta (+16%).

Depășind alte subregiuni ale Europei, țările din Europa de Nord au înregistrat o creștere a sosirilor cu 10% și a nopților petrecute cu 8,4%. Europa Centrală și de Est a arătat, de asemenea, creștere: sosirile au crescut cu 5,2%, iar nopțile petrecute cu 6,9%, reflectând un interes constant pentru destinații care oferă experiențe noi și prețuri mai avantajoase.

În ansamblu, Europa de Sud și cea Mediteraneană au rămas rezistente, înregistrând cea mai mare creștere absolută, în special datorită creșterii semnificative a fluxului turistic către Malta, Grecia, Italia, Portugalia și Spania.

Un început de an dificil

Imaginea generală rămâne pozitivă, au remarcat reprezentanții ETC, însă unele destinații „s-au confruntat cu un început de an mai dificil”.

Cipru a înregistrat o scădere a sosirilor cu 17,9%, parțial din cauza decalării sărbătorii Paștelui și a deteriorării dispoziției călătorilor, legate de percepția apropierii conflictului din Orientul Mijlociu.

În Turcia s-a observat, de asemenea, o scădere a sosirilor cu 2,1%, reflectând o slăbire a cererii atât din partea turiștilor europeni, cât și a celor de pe piețele lung-curier, pe fondul conflictului regional.

Grecia se remarcă prin volumul cheltuielilor turistice

În majoritatea destinațiilor, cheltuielile turiștilor au crescut mai rapid decât numărul sosirilor: datele ETC indică faptul că cheltuielile per vizitator au fost mai mari decât în anul precedent. Grecia s-a evidențiat ca unul dintre cei mai puternici jucători din Europa: cheltuielile turistice au crescut cu 64,3%, iar sosirile cu 38,3%, ceea ce indică cheltuieli mult mai mari pe călătorie.

Rezultatele pe țări variază. În Italia, numărul sosirilor a crescut cu 21,1%, în timp ce cheltuielile turistice au crescut doar cu 4,3%, ceea ce indică o scădere a cheltuielilor medii per turist, în condițiile creșterii volumelor.

În același timp, Turcia și Cipru au fost printre puținele destinații unde atât numărul sosirilor, cât și cheltuielile turistice au scăzut, „reflectând probabil deteriorarea dispoziției călătorilor pe fondul conflictului din Orientul Mijlociu”, au notat reprezentanții ETC.

Tendințe cheie: rentabilitate, proximitate și călătorii în afara sezonului de vârf

În ciuda incertitudinii economice continue, vacanțele rămân o prioritate pentru călători atât în sezonul de vară, cât și în lunile următoare.

În principalele țări europene emitente de turiști, cheltuielile pentru călătorii de agrement se preconizează a rămâne la nivelul de 13% din cererea totală de consum în 2026, mult peste media globală de 8,5%. Ponderea acestor cheltuieli în principalele țări neeuropene emitente ar trebui, de asemenea, să crească ușor – de la 7,5% în 2025 la 7,7%.

Călătorii devin „mai sensibili la preț”, au remarcat reprezentanții ETC. În ultimul lor monitor al sectorului turistic, 48% dintre respondenții europeni au numit „accesibilitatea și raportul calitate-preț” drept principalul avantaj al Europei în al doilea trimestru, comparativ cu 32% în primul trimestru.

Aceasta indică o concurență mai acerbă în sezonul de vară, au subliniat reprezentanții ETC: destinațiile care se potrivesc mai bine bugetelor și preferințelor călătorilor vor fi într-o poziție mai avantajoasă pentru a atrage cererea.

Se așteaptă ca turiștii europeni să aleagă mai frecvent destinații apropiate, „care sunt mai ușor de accesat, mai familiare și oferă o flexibilitate mai mare”. Europa de Sud și Mediteraneană este bine pregătită să profite de această cerere: interesul pentru regiune în perioada iunie-noiembrie a crescut până la 61%.

Lunile de extrasezon câștigă, de asemenea, popularitate: călătorii reacționează la temerile legate de fenomene meteorologice extreme și supraaglomerare, iar numărul rezervărilor pentru septembrie în toată Europa crește semnificativ.