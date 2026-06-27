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27 Iunie 2026, 11:44
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Finlanda anulează interdicția privind importul și depozitarea armelor nucleare

Președintele Finlandei, Sauli Niinistö, a semnat vineri, 26 iunie, amendamentele la legea privind energia atomică, care elimină interdicția de a introduce și amplasa arme nucleare pe teritoriul țării.

Finlanda anulează interdicția privind importul și depozitarea armelor nucleare.
Finlanda anulează interdicția privind importul și depozitarea armelor nucleare.

Documentele au fost publicate pe site-ul Parlamentului Finlandei. Amendamentele vor intra în vigoare de la 1 iulie, transmite dw.com.

La 17 martie, Parlamentul Finlandei a aprobat aceste amendamente cu 125 de voturi pentru și 61 împotrivă. Ministrul Apărării al țării, Antti Häkkänen, a numit această reformă „istorică” și a declarat că ea „consolidează securitatea Finlandei și a întregului NATO”. Stubb a afirmat că Finlanda nu intenționează să amplaseze arme nucleare pe teritoriul său în timp de pace. „Este vorba despre descurajarea nucleară – un factor menit să garanteze că aceste arme nu vor trebui niciodată folosite”, a citat agenția Reuters cuvintele președintelui finlandez.

Kremlinul a amenințat în martie cu „măsuri de răspuns” în cazul amplasării armelor nucleare pe teritoriul Finlandei. Häkkänen a răspuns că Helsinki este „absolut pregătit” pentru reacția Moscovei. Potrivit lui, modificarea legislației reduce riscul ca Finlanda să devină un obiectiv al activității militare din partea Rusiei.

Finlanda a ieșit din Convenția privind interzicerea minelor antipersonal

În ianuarie, Helsinki a încetat oficial participarea la Convenția de la Ottawa, care interzice producerea, utilizarea și acumularea minelor antipersonal. Stubb a justificat această decizie prin deteriorarea situației de securitate la nivel mondial. „Realitatea este că vecinul nostru este un stat imperialist agresiv numit Rusia, care nu este parte a Convenției de la Ottawa și care folosește fără milă mine terestre”, a declarat el în iunie 2023.

Helsinki a anunțat intenția de a adera la NATO în mai 2022, pe fondul începutului invaziei militare ruse la scară largă în Ucraina. În aprilie 2023, Finlanda, care are o graniță comună cu Rusia de peste 1.300 de kilometri, a aderat oficial la alianță.

Sursă
dw.com logodw
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