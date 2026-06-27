Finlanda anulează interdicția privind importul și depozitarea armelor nucleare.

Președintele Finlandei, Sauli Niinistö, a semnat vineri, 26 iunie, amendamentele la legea privind energia atomică, care elimină interdicția de a introduce și amplasa arme nucleare pe teritoriul țării.

Documentele au fost publicate pe site-ul Parlamentului Finlandei. Amendamentele vor intra în vigoare de la 1 iulie, transmite dw.com.

La 17 martie, Parlamentul Finlandei a aprobat aceste amendamente cu 125 de voturi pentru și 61 împotrivă. Ministrul Apărării al țării, Antti Häkkänen, a numit această reformă „istorică” și a declarat că ea „consolidează securitatea Finlandei și a întregului NATO”. Stubb a afirmat că Finlanda nu intenționează să amplaseze arme nucleare pe teritoriul său în timp de pace. „Este vorba despre descurajarea nucleară – un factor menit să garanteze că aceste arme nu vor trebui niciodată folosite”, a citat agenția Reuters cuvintele președintelui finlandez.

Kremlinul a amenințat în martie cu „măsuri de răspuns” în cazul amplasării armelor nucleare pe teritoriul Finlandei. Häkkänen a răspuns că Helsinki este „absolut pregătit” pentru reacția Moscovei. Potrivit lui, modificarea legislației reduce riscul ca Finlanda să devină un obiectiv al activității militare din partea Rusiei.

Finlanda a ieșit din Convenția privind interzicerea minelor antipersonal

În ianuarie, Helsinki a încetat oficial participarea la Convenția de la Ottawa, care interzice producerea, utilizarea și acumularea minelor antipersonal. Stubb a justificat această decizie prin deteriorarea situației de securitate la nivel mondial. „Realitatea este că vecinul nostru este un stat imperialist agresiv numit Rusia, care nu este parte a Convenției de la Ottawa și care folosește fără milă mine terestre”, a declarat el în iunie 2023.

Helsinki a anunțat intenția de a adera la NATO în mai 2022, pe fondul începutului invaziei militare ruse la scară largă în Ucraina. În aprilie 2023, Finlanda, care are o graniță comună cu Rusia de peste 1.300 de kilometri, a aderat oficial la alianță.