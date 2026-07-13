Filmul „Michael” a încasat un miliard de dolari la box office-ul mondial.

Filmul despre Michael Jackson a devenit primul biopic care a depășit pragul mult așteptat.

Filmul biografic despre Michael Jackson a depășit încasările mondiale de un miliard de dolari. A devenit primul biopic care a atins această bornă la box office, precum și cel mai profitabil film al studioului Lionsgate, relatează publicația Variety.

În cinematografele americane, pelicula a adunat aproximativ 371,8 milioane de dolari, iar în străinătate — încă 629,8 milioane de dolari.

„Michael” a devenit, de asemenea, lider mondial la încasări în genul dramei biografice muzicale. A depășit „Oppenheimer” din 2023, care a strâns 975 milioane de dolari, și „Bohemian Rhapsody” despre trupa Queen din 2018 (911 milioane).

„Această realizare aparține tuturor celor care s-au unit cu o viziune comună pentru a onora memoria unuia dintre cei mai mari artiști pe care lumea i-a cunoscut vreodată”, a declarat regizorul filmului „Michael”, Antoine Fuqua.

Lionsgate a produs filmul și a gestionat distribuția în America de Nord, iar Universal — distribuția internațională.

Filmul urmărește drumul interpretului de la Jackson 5 până la statutul de rege al muzicii pop. Rolul lui Michael Jackson a fost jucat de nepotul cântărețului, Jaafar Jackson. Acesta a fost debutul său în cinematografie.