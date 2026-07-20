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20 Iulie 2026, 10:32
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FIFA a înregistrat 7 milioane de comentarii ofensatoare în timpul meciurilor Cupei Mondiale din 2026

Serviciul de protecție a rețelelor sociale al FIFA (SMPS) a identificat peste șapte milioane de mesaje ofensatoare la adresa jucătorilor și personalului în timpul Campionatului Mondial 2026.

FIFA a înregistrat 7 milioane de comentarii ofensatoare în timpul meciurilor Cupei Mondiale din 2026.
FIFA a înregistrat 7 milioane de comentarii ofensatoare în timpul meciurilor Cupei Mondiale din 2026.

Potrivit datelor, acest indicator a depășit numărul comentariilor negative înregistrate în timpul Campionatului Mondial anterior din Qatar, când au fost detectate și eliminate 470.000 de astfel de postări, informează reuters.com.

Peste jumătate de milion dintre acestea au fost generate de inteligența artificială. De asemenea, au fost înregistrate peste 1.000 de amenințări la adresa guvernului și organelor de drept. În această lună, organizația a anunțat că 11% din negativitatea de pe rețelele sociale legată de Campionatul Mondial are o conotație rasială.

Reamintim că FIFA intenționează să introducă sancțiuni pentru fotbaliști și antrenori care critică arbitrajul în timpul CM 2026.

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