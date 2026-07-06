Fermierii cubanezi vând în masă terenurile din cauza lipsei de combustibil.

Fermierii din Cuba au început să vândă în masă terenurile agricole la prețuri derizorii. Motivul e imposibilitatea de a lucra aceste terenuri din cauza lipsei de combustibil, cauzată de blocada energetică impusă de Statele Unite.

Despre acest lucru informează Financial Times. Publicația citează un fermier care lucra o suprafață de 7,5 ha într-una dintre regiunile agricole mari din centrul Cubei. Acum o vinde cu 8.000 de dolari, reducând deja prețul de la 9.500 de dolari. Fără combustibil nu este posibil să se folosească nu doar utilajele pentru prelucrarea câmpurilor, semănat, recoltare, sistemele de irigare, ci nici să se transporte produsele către consumatori.

O parte din culturi a pierit, iar recolta se strică pe câmpuri, deoarece nu poate fi transportată. Unii fermieri, relatează ziarul, vând o parte din producția recoltată manual restaurantelor, dar acestea plătesc atât de puțin încât nu acoperă cheltuielile minime.

De la începutul anului, amintește FT, din cauza blocadei energetice, în Cuba au ajuns doar două petroliere cu petrol. În ianuarie, Mexicul a livrat aproximativ 85.000 de barili de petrol, iar la sfârșitul lunii martie un petrolier rus a adus 700–730.000 de barili. Combustibilul produs din aceste rezerve a fost consumat de mult.