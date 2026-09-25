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25 Septembrie 2026, 20:50
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Femeia care l-a acuzat pe Jay‑Z de viol a recunoscut că a inventat totul

Femeia care în 2024 l-a acuzat pe Jay-Z (numele său real - Sean Carter) de viol a recunoscut oficial că afirmațiile sale nu corespund realității.

Femeia care l-a acuzat pe Jay-Z de viol a recunoscut că a inventat totul.
Femeia care l-a acuzat pe Jay-Z de viol a recunoscut că a inventat totul.

"Shawn Jay‑Z Carter nu m-a violat niciodată. Nu l-am întâlnit niciodată și nu am vorbit cu domnul Carter", a spus ea într-o nouă declarație, transmite oxu.az

De asemenea, americanca a precizat că nu a primit amenințări sau bani de la rapper sau de la reprezentanții acestuia și că nu a fost mituită pentru ultima sa declarație.

În 2024, reclamanta anonimă (în documentele judiciare - Jane Doe) a depus o acțiune în justiție, susținând că, în 2000, la o petrecere de după MTV Video Music Awards, a fost drogată și violată de Jay‑Z și P.Diddy (Sean Combs). În februarie 2025, femeia și-a retras acțiunea, după care Carter a dat-o în judecată pe ea și pe avocații săi.

Potrivit femeii, povestea sa a apărut după ce a văzut pe Facebook un anunț prin care erau căutate persoane cu declarații despre violențe comise de Combs, care "i-a trezit amintiri". Totodată, ea susține că nu și-a dat acordul pentru depunerea acțiunii, nu a văzut proiectul documentului judiciar, iar avocații l-au înaintat instanței "fără a desfășura o investigație independentă, a verifica informațiile sau a manifesta diligența necesară".

Jay‑Z a negat acuzațiile încă de la început, numindu-le "o tentativă de șantaj" și "afirmații nefondate, inventate și revoltătoare". După retragerea acțiunii, rapperul, căsătorit cu Beyoncé, a vorbit despre trauma gravă pe care au suferit-o familia și apropiații săi.

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