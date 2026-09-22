Fanii Cupei Mondiale văd reclame la alimente nesănătoase, alcool și jocuri de noroc la fiecare 7 secunde.

În timpul transmisiunilor celui mai amplu Campionat Mondial din istorie, desfășurat sub egida FIFA, au fost difuzate peste 93 000 de spoturi care promovau produse capabile să dăuneze sănătății.

Potrivit estimărilor, aproximativ șase miliarde de persoane au urmărit într-un fel sau altul turneul prin intermediul televiziunii, serviciilor de streaming, platformelor digitale și rețelelor sociale. Această publicitate a fost prezentă în cadru timp de 39,3 ore de joc transmise în direct — aproape un sfert din durata totală a transmisiunilor live ale turneului, scrie euronews.com.

„Acest lucru este deosebit de îngrijorător, având în vedere volumul semnificativ de date care leagă marketingul produselor nesănătoase, al alcoolului și al jocurilor de noroc de creșterea consumului acestora și de o gamă largă de consecințe nocive pentru sănătate, viața socială și situația financiară, în special în rândul copiilor și tinerilor”, a declarat Raffaello Rossi, coautor al studiului de la Universitatea din Bristol.

Cercetători de la universitățile din Bristol și Oxford, din Regatul Unit, au analizat toate cele 172,6 ore de joc transmise în direct în timpul celor 104 meciuri ale turneului, folosind cel mai puternic supercomputer din țară, Isambard-AI, situat la Bristol.

„Fiind unul dintre cele mai populare evenimente sportive din lume, care ajunge la miliarde de oameni, actualul Campionat Mondial de Fotbal a devenit o platformă fără precedent pentru publicitate”, a adăugat Rossi.

Analiza a inclus doar publicitatea integrată în transmisiunile directe ale meciurilor, de exemplu cea amplasată pe panourile publicitare din jurul terenului, pe care spectatorii nu o puteau evita cât timp urmăreau jocul.

În medie, pentru fiecare minut de joc transmis în direct, spectatorilor le erau afișate nouă logo-uri ale unor branduri asociate cu riscuri pentru sănătate sau bunăstarea financiară.

Ce produse au fost promovate cel mai frecvent?

Deși toate reclamele identificate promovau produse care pot dăuna sănătății, ponderea prezenței lor în cadru în timpul meciurilor varia semnificativ.

Brandurile de alimente și băuturi nesănătoase au reprezentat peste șapte din fiecare zece apariții în transmisiune — în total 65 722 de ori. În ansamblu, logo-urile lor au fost vizibile pe ecran timp de 28,1 ore, ceea ce corespunde la 16,3% din durata totală a jocului transmis în direct. Cercetătorii au subliniat că acest lucru este deosebit de îngrijorător, deoarece alimentația nocivă este unul dintre principalii factori de risc prevenibili pentru bolile netransmisibile, precum bolile cardiovasculare, accidentul vascular cerebral, cancerul și diabetul.

„Lumea se confruntă cu o criză globală a obezității infantile și a bolilor asociate alimentației, însă cel mai mare eveniment sportiv de pe planetă este literalmente saturat de reclame la alimente și băuturi nesănătoase”, a declarat Elisa Becker, coautoare a studiului de la Oxford.

„Sportul ar trebui să facă parte din soluția la problema sănătății precare, nu să fie una dintre cele mai puternice platforme publicitare din lume pentru produse care agravează această problemă”.

Pe locul al doilea s-au situat așa-numitele piețe de predicții: logo-urile acestora au apărut în transmisiune de 9 360 de ori și au ocupat 8,8 ore de timp pe ecran. Au urmat reclamele la alcool — 9 266 de logo-uri și 8,2 ore pe ecran — precum și cele la jocuri de noroc, ale căror branduri au apărut de 6 429 de ori și au ocupat în total 4,2 ore.

Autorii au amintit că consumul de alcool este un alt factor principal al bolilor netransmisibile, iar jocurile de noroc pot duce la cele mai diverse consecințe — financiare, fizice, emoționale și sociale.

Deși nu există date globale exacte privind audiența, în cadrul lucrării au fost analizate informații despre 53 de transmisiuni din Regatul Unit. S-a constatat că reclamele la produse nocive au generat acolo aproximativ 267 de miliarde de contacte cu publicul.

Potrivit cercetătorilor, rezultatele lucrării demonstrează că turneul a devenit „o platformă puternică pentru promovarea produselor asociate cu unele dintre principalele cauze prevenibile ale bolilor și altor forme de prejudiciu din lume”.