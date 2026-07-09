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9 Iulie 2026, 15:57
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Fanii cântăreței Taylor Swift au cumpărat mucuri de țigară și gunoi de la nunta ei cu câte 25 de dolari bucata

Fanii interpretei Taylor Swift au plătit câte 25 de dolari pentru gunoiul de la nunta ei cu fotbalistul NFL, Travis Kelce.

Fanii cântăreței Taylor Swift au cumpărat mucuri de țigară și gunoi de la nunta ei cu câte 25 de dolari bucata.
Fanii cântăreței Taylor Swift au cumpărat mucuri de țigară și gunoi de la nunta ei cu câte 25 de dolari bucata.

Vânzătorul, artistul Justin Gignac, a adunat gunoiul în jurul arenei Madison Square Garden din New York, unde a avut loc evenimentul.

Toate obiectele scoase la vânzare de artist au fost cumpărate în decurs de o zi. Printre loturi s-au numărat mucuri de țigară, un test de ovulație, capace de la sticle cu apă, acadele, bandă de delimitare a poliției, paie, tacâmuri, precum și o singură cască AirPod stângă. Aceste obiecte au fost vândute individual, scrie france24.com.

Potrivit artistului, din vânzarea primelor 50 de obiecte acesta a câștigat 1.250 de dolari și se gândește acum să scoată pe piață noi loturi. „Sunt mulți „swifti” (Swiftie, fanii cântăreței) care mă contactează și vor pur și simplu să aibă o mică parte tangibilă din această nuntă”, a povestit Gignac.

Artistul vinde gunoiul ambalat, obiectele lăsate pe stradă sunt sigilate în cuburi de plastic, pentru a evita scurgerile sau mirosurile. Se ocupă de asta de peste 20 de ani și își numește loturile obiecte de artă. „Încerc să surprind evenimente culturale emblematice din New York, iar acesta pare să fie unul dintre cele mai mari. Așadar, este doar o încercare de a păstra o mică capsulă a timpului din acel moment”, a declarat artistul.

Nunta artistei Taylor Swift și Travis Kelce a avut loc vineri. La ceremonie au participat peste 1.000 de invitați, printre care Paul McCartney, Emma Stone, Selena Gomez și alte celebrități. Ceremonia a fost oficiată de comicul Adam Sandler, considerat prieten al cuplului.

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