Exporturile Chinei în iunie au crescut cu 27% față de anul precedent.

Creșterea exporturilor în iunie a fost mult mai mare decât anticipau economiștii. În mai, exporturile au crescut cu 19,4% față de anul precedent.

Importurile în iunie au crescut cu 36%, depășind creșterea din mai, de 27,4%, în termeni anuali. Analiștii explică parțial această expansiune prin războiul cu Iranul, care crește costurile importurilor, scrie euronews.com.

În iunie, China a înregistrat un excedent comercial de 125,6 miliarde de dolari, mai mare decât cele 105,4 miliarde de dolari din luna precedentă.

„Volumul comerțului în iunie a făcut încă un salt semnificativ”, a scris marți în nota analitică șeful departamentului pentru China de la Capital Economics, Julian Evans-Pritchard. „În principal, acest lucru reflectă creșterea recentă a prețurilor la semiconductori în contextul boom-ului inteligenței artificiale. Dar chiar și fără acest factor, cererea externă pentru produsele chineze rămâne ridicată.”

Exporturile Chinei de automobile, în special de vehicule electrice, precum și alte produse tehnologice cresc rapid, deoarece adoptarea accelerată a inteligenței artificiale sporește necesarul de semiconductori și echipamente electronice.

Poziția puternică a producției pentru export ajută la compensarea slăbiciunii prelungite a consumului intern și a investițiilor, în contextul unei recesiuni îndelungate în sectorul imobiliar.

În perioada ianuarie-iunie, exporturile Chinei au crescut cu 17,6% comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, iar importurile cu 26,6%, arată datele vamale.

Politicieni, inclusiv din SUA și Europa, își exprimă îngrijorarea față de deficitul comercial în creștere cu China. Pentru a ocoli bariere precum tarifele majorate, companiile chineze mută producția în regiuni precum Europa. China își crește, de asemenea, exporturile către țările din Asia de Sud-Est, America Latină și Africa.

Deși creșterea exporturilor Chinei este probabil să continue, aceasta devine tot mai vulnerabilă, a declarat Wei Li, șeful diviziei de investiții multi-activ BNP Paribas Securities (China). Potrivit acestuia, livrările stabile de automobile și produse legate de inteligența artificială vor depinde în continuare de cererea globală și de barierele de reglementare.

Exporturile către țările din Asia de Sud-Est au crescut în iunie cu aproape 35% în termeni anuali, iar livrările către Uniunea Europeană și America Latină au crescut cu peste 18%, respectiv 28%.

Exporturile către Statele Unite au crescut cu aproape 14% în termeni anuali. Livrările Chinei către SUA au crescut în ultimele luni, parțial din cauza faptului că anul trecut acestea au scăzut după revenirea președintelui Donald Trump la Casa Albă și introducerea unor tarife mai mari.

În ziua de miercuri, China va publica datele privind creșterea economică pentru perioada aprilie-iunie. Conducerea țării a stabilit pentru acest an un interval țintă de creștere anuală între 4,5 și 5%, puțin sub creșterea de 5% prognozată pentru 2025.

Săptămâna trecută, Fondul Monetar Internațional a majorat prognoza de creștere anuală a economiei Chinei cu 0,2 puncte procentuale, până la 4,6%. Totuși, potrivit estimărilor sale, în 2027 economia Chinei va crește doar cu 4,1%.

Autoritățile chineze încearcă să stimuleze cheltuielile consumatorilor prin diverse inițiative, inclusiv subvenții pentru programele de schimb a mașinilor și aparatelor electrocasnice vechi cu unele noi. Însă mulți chinezi simt presiunea unei economii încetinite și evită achizițiile majore.