epravda.com.ua logoepravda
20 Mai 2026, 23:11
130
Exportul de petrol din Arabia Saudită a scăzut la un minim record

Exportul de țiței brut din Arabia Saudită în martie a scăzut la un nivel record de 4,974 milioane de barili pe zi, conform datelor din ianuarie 2002.

Producția Arabiei Saudite în martie a fost de aproximativ 6,967 milioane de barili pe zi, arată datele JODI. Acesta este, de asemenea, cel mai scăzut nivel din istoria observațiilor, comparativ cu 10,882 milioane de barili pe zi în februarie, transmite epravda.com.ua, citând reuters.com.

Datele lunare privind exporturile sunt furnizate de Riad și alți membri ai Organizației Țărilor Exportatoare de Petrol (OPEC) pentru JODI – o inițiativă de transparență a datelor coordonată de organizații energetice, în special OPEC și Agenția Internațională pentru Energie.

Războiul a închis practic Strâmtoarea Ormuz, o rută cheie mondială pentru petrol, limitând producția din Orientul Mijlociu cu milioane de barili și crescând brusc prețurile la combustibil. Aceasta afectează consumatorii și afacerile și determină guvernele să ia măsuri pentru conservarea stocurilor.

Arabia Saudită, cel mai mare exportator de petrol din lume, se confruntă tot mai mult cu dificultăți în a-și livra materia primă pe piețele mondiale, deoarece conflictul blochează fluxurile de petroliere din golf.

