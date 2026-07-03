Explozie la Constanța: Ucraina a recunoscut că a pierdut controlul asupra dronelor cu o zi înainte de incident.

Ucraina a confirmat că a pierdut controlul asupra a patru drone maritime în Marea Neagră. Incidentul a avut loc la începutul lunii iunie, însă răspunsul oficial din partea Kievului a venit abia acum.

Conform datelor Ministerului Apărării din România, Kievul oficial a răspuns la 14 întrebări ale părții române referitoare la incidentul din portul Constanța.

„Partea ucraineană a confirmat că în după-amiaza zilei de 4 iunie, în apropiere de Sevastopol, la o distanță de aproximativ 250 km de coasta românească, a fost pierdută legătura cu patru drone maritime Sargan-3000, care se îndreptau spre estul Mării Negre. Din acel moment, Forțele Armate ale Ucrainei au pierdut controlul asupra celor patru drone și nu au reușit să restabilească legătura cu acestea”, se arată în comunicatul Ministerului Apărării din România.

În dimineața zilei de 5 iunie, Forțele Navale ale Ucrainei au avertizat colegii români despre pericol și au comunicat ora la care era planificată autodistrugerea. Totuși, anularea acesteia nu a mai fost posibilă. Legătura cu ambarcațiunile nu a fost restabilită.

La Kiev se afirmă că motivul pierderii controlului a fost, cel mai probabil, interferențele radioelectronice ale Rusiei. De asemenea, au subliniat că acest caz este unul izolat.

După incident, România a solicitat crearea unui canal permanent de comunicare între forțele navale militare ale celor două țări, pentru a se avertiza reciproc operativ în viitor despre amenințări. Ucraina a fost de acord.

În plus, ministrul român al apărării a cerut oficial ca toate dronele ucrainene lansate în Marea Neagră să fie programate să se autodistrugă doar în zone sigure — departe de coasta românească.

Reamintim că pe 5 iunie, în Portul Constanța a explodat o dronă marină. În urma incidentului, nimeni nu a fost rănit. Ulterior, Ministerul Apărării din România a declarat că drone similare sunt folosite în războiul din Ucraina. Autoritățile din Ucraina au confirmat la rândul lor că drona este ucraineană, dar au acuzat Rusia de responsabilitatea incidentului.