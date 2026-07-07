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reuters
7 Iulie 2026, 11:21
11 380
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Explozie în Siria în apropierea hotelului unde este cazat Emmanuel Macron

La Damasc, în apropierea hotelului unde este cazat președintele Franței, Emmanuel Macron, a avut loc o explozie.

Explozie în Siria în apropierea hotelului unde este cazat Emmanuel Macron.
Explozie în Siria în apropierea hotelului unde este cazat Emmanuel Macron.

Informația este relatată de Reuters, care citează o sursă din serviciile de securitate. Macron a sosit cu o zi înainte în capitala Siriei, într-o vizită oficială.

Interlocutorul agenției a declarat că au fost detonate dispozitive explozive artizanale. Ulterior, drumurile au fost blocate, iar serviciile responsabile au luat măsuri de securitate. Martorul a precizat că a auzit explozii în apropierea hotelului și a văzut fum ridicându-se, scrie reuters.com.

Potrivit AFP, cel puțin o explozie a avut loc în timpul negocierilor dintre Emmanuel Macron și președintele Siriei pentru perioada de tranziție, Ahmed al-Sharaa. Biroul de presă al Palatului Élysée a comunicat că Macron nu a auzit nimic asemănător în drum spre întâlnirea cu omologul său sirian.

Emmanuel Macron a devenit primul șef de stat care a vizitat Siria după căderea regimului lui Bashar al-Assad. Președintele francez intenționează să poarte negocieri cu Ahmed al-Sharaa și să discute despre reconstrucția Siriei. Macron este însoțit de conducătorii unor companii franceze, printre care grupul energetic TotalEnergies și compania de transport maritim CMA CGM.

Sursă
reuters
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