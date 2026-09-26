Evacuarea unei femei de 87 de ani din apartament a zguduit Spania

Evacuarea pensionarei Maricarmen Abascal a provocat un ecou public uriaș și a devenit un simbol puternic al agravării crizei locative din Spania.

Maricarmen Abascal, în vârstă de 87 de ani, a fost evacuată miercuri, 23 septembrie, din apartamentul din Madrid în care a locuit timp de 71 de ani. Femeia a fost scoasă din casă pe o targă și transportată la spital. Primăria i-a oferit un loc gratuit într-un azil municipal, însă ea a refuzat. Se va muta temporar la vărul său, relatează El País.

Vărul, pe care Maricarmen îl numește frate bun, locuiește împreună cu alte patru persoane într-un apartament cu o suprafață de aproximativ 50 de metri pătrați. Primarul Madridului, José Luis Martínez-Almeida, i-a promis femeii un acoperiș deasupra capului și ajutor imediat. Potrivit lui, autoritățile «nu pot rămâne deoparte». Maricarmen are un grad de dizabilitate recunoscut și primește o pensie de 1.350 de euro pe lună. În ultimele luni, ea a slăbit: înainte mergea vioi, iar acum se deplasează într-un scaun cu rotile.

Contractul de închiriere a fost semnat cândva de tatăl ei, însă acesta a murit curând după aceea. Contractul a trecut la mamă, iar după moartea acesteia, în 2005, la Maricarmen. Timp de opt ani, ea s-a luptat cu proprietarul, compania Urbagestión. La început, compania cerea 2.650 de euro pe lună, iar ulterior — 1.650. Pentru pensionară, ambele sume sunt imposibil de achitat.

Urbagestión a respins toate propunerile. Ministerul Locuințelor a încercat chiar să răscumpere apartamentul. O scriitoare cunoscută, care a dorit să rămână anonimă, a propus să plătească chiria pe viață. «Vor să o dea afară și atât. Nu vor să audă de soluții», au declarat reprezentanții ministerului. În ajun, Maricarmen le-a spus susținătorilor: «Nu vreau să plec, dar acești oameni sunt gata de orice pentru bani. Este foarte greu să trăiești șapte ani cu un pumnal deasupra capului».

Aceasta era deja a patra tentativă de evacuare. Timp de peste 12 ore, aproximativ 500 de persoane au stat de veghe lângă casa de pe strada Alcalde-Sainz-de-Baranda, din cartierul Retiro, printre care actorii Ana Belén, Carlos Bardem și Juan Diego Botto. O sută de activiști au petrecut noaptea pe scări. La ora 6:00, poliția a blocat strada. Mulțimea a întâmpinat-o cu sloganurile «Maricarmen rămâne» și «Penthouse-ul lui Ayuso pentru Maricarmen». Reprezentanții Sindicatului Chiriașilor au cerut 10 zile, pentru ca femeia să aibă timp să-și strângă lucrurile. I s-a acordat o oră pentru a lua tot ce a adunat în 71 de ani.

La ora 10:45, aproximativ 50 de polițiști din trupele speciale au început să scoată oamenii din scară. Sindicatul a declarat că a fost aplicată violența: «tras de păr, degete în ochi și lovituri de genunchi». În jurul orei 11:20, poliția a început să spargă ușile și a folosit spray cu piper. Vecinii de la etajul doi le aduceau protestatarilor lapte și biscuiți pentru a calma senzația de arsură. La ora 12:40, în apartamentul lui Maricarmen de la etajul șase au intrat medicii serviciului SAMUR. Cu un minut înainte de ora unu după-amiază, ea a fost scoasă într-o ambulanță, care a plecat spre Spitalul Gregorio Marañón. «Această evacuare este o crimă», strigau activiștii din spatele cordonului poliției.

Încă în iunie, în timpul tentativei precedente, ONU a cerut Spaniei să oprească evacuarea și să găsească o soluție. În regiunea Madrid au loc, în medie, trei evacuări pe zi. Seara, în centrul Madridului, lângă imobilul în care se află penthouse-ul șefei regiunii, Isabel Díaz Ayuso, a avut loc un miting care a adunat 10 mii de oameni. Premierul Pedro Sánchez, aflat la New York, a numit evacuările «o tragedie socială» și a îndemnat parlamentul să adopte un decret privind locuințele.

Spania se numără printre cele mai supraîncălzite piețe imobiliare din Europa și, potrivit prognozelor, locuințele se vor scumpi aici cel mai rapid. Jumătate din deficit revine la șase provincii, printre care Madridul. Situația este agravată de fluxurile record de turiști: proprietarii trec apartamentele în regim de închiriere pe termen scurt, iar prețurile pentru localnici au explodat. În ultimul deceniu, chiriile în țară s-au scumpit cu 57–58%, iar salariile aproape că nu au crescut. «Scutul social» i-a protejat pe locuitorii vulnerabili de evacuări din 2020, însă și-a pierdut valabilitatea în ianuarie 2026.