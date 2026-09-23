Europenii plătesc în plus pentru motorină cu 203 milioane de euro pe zi.

Analiza datelor Comisiei Europene, realizată de organizația neguvernamentală europeană Transport & Environment, a arătat că șoferii plătesc cu 40% mai mult decât la începutul anului.

Aceasta înseamnă aproximativ 30 de euro pentru un rezervor de 50 de litri la fiecare alimentare. Prețurile la benzină au crescut cu 28% în acest an, relatează FT.

Principalele cauze ale creșterii au fost perturbările din strâmtoarea Ormuz și întreruperile livrărilor de la rafinăriile rusești. Europa depinde de motorină mai mult decât alte regiuni: aceasta reprezintă peste 40% din consumul de produse petroliere, de două ori mai mult decât în SUA.

Franța, unde motorina s-a scumpit până la niveluri record, propune ca UE să relaxeze temporar cerințele privind calitatea combustibililor și biodieselul, pentru a reduce prețurile. În același timp, experții îndeamnă la accelerarea electrificării transportului.