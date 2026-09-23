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23 Septembrie 2026, 14:08
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Europenii plătesc în plus pentru motorină cu 203 milioane de euro pe zi

Analiza datelor Comisiei Europene, realizată de organizația neguvernamentală europeană Transport & Environment, a arătat că șoferii plătesc cu 40% mai mult decât la începutul anului.

Europenii plătesc în plus pentru motorină cu 203 milioane de euro pe zi.
Europenii plătesc în plus pentru motorină cu 203 milioane de euro pe zi.

Aceasta înseamnă aproximativ 30 de euro pentru un rezervor de 50 de litri la fiecare alimentare. Prețurile la benzină au crescut cu 28% în acest an, relatează FT.

Principalele cauze ale creșterii au fost perturbările din strâmtoarea Ormuz și întreruperile livrărilor de la rafinăriile rusești. Europa depinde de motorină mai mult decât alte regiuni: aceasta reprezintă peste 40% din consumul de produse petroliere, de două ori mai mult decât în SUA.

Franța, unde motorina s-a scumpit până la niveluri record, propune ca UE să relaxeze temporar cerințele privind calitatea combustibililor și biodieselul, pentru a reduce prețurile. În același timp, experții îndeamnă la accelerarea electrificării transportului.

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