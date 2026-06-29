theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Point.md logoPoint
29 Iunie 2026, 22:43
2 223
Copiază linkul
Link copiat

Europarlamentarii susțin plângerea împotriva șefului FIFA de acordare a „Premiului pentru Pace” lui Trump

50 de europarlamentari au susținut apelul pentru investigarea președintelui Federației Internaționale de Fotbal (FIFA), Gianni Infantino, din cauza posibilelor încălcări ale regulilor de neutralitate politică ale organizației.

Europarlamentarii susțin plângerea împotriva șefului FIFA de acordare a „Premiului pentru Pace” lui Trump.
Europarlamentarii susțin plângerea împotriva șefului FIFA de acordare a „Premiului pentru Pace” lui Trump.

Deputații Parlamentului European au susținut plângerea organizației pentru drepturile omului FairSquare, care în decembrie 2025 a declarat că Infantino a încălcat de mai multe ori regulile de neutralitate, exprimându-și sprijinul pentru Donald Trump, și a cerut comitetului de etică al FIFA să efectueze o anchetă din cauza instituirii „Premiului pentru Pace FIFA” și a acordării ulterioare a acestui premiu președintelui SUA, transmite politico.eu.

Scrisoarea a fost semnată de deputați ai Parlamentului European din Irlanda, Germania, Spania, Franța, Belgia, Italia, Luxemburg, Danemarca, Slovacia și Olanda, notează NYT.

Deputatul irlandez Barry Andrews (partidul „Reînnoind Europa”) a declarat pentru Politico că FIFA a primit oportunitatea de a „demonstra angajamentul său față de neutralitatea politică, transparență și responsabilitate”.

Infantino i-a înmânat premiul lui Trump pe 5 decembrie 2025, în timpul ceremoniei de tragere la sorți a Campionatului Mondial. Premiul a fost instituit fără aprobarea consiliului FIFA cu o lună înainte de acordare și la doar câteva săptămâni după ce Trump nu a primit Premiul Nobel pentru Pace.

Sursă
Point.md logoPoint
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici