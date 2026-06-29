Europarlamentarii susțin plângerea împotriva șefului FIFA de acordare a „Premiului pentru Pace” lui Trump.

50 de europarlamentari au susținut apelul pentru investigarea președintelui Federației Internaționale de Fotbal (FIFA), Gianni Infantino, din cauza posibilelor încălcări ale regulilor de neutralitate politică ale organizației.

Deputații Parlamentului European au susținut plângerea organizației pentru drepturile omului FairSquare, care în decembrie 2025 a declarat că Infantino a încălcat de mai multe ori regulile de neutralitate, exprimându-și sprijinul pentru Donald Trump, și a cerut comitetului de etică al FIFA să efectueze o anchetă din cauza instituirii „Premiului pentru Pace FIFA” și a acordării ulterioare a acestui premiu președintelui SUA, transmite politico.eu.

Scrisoarea a fost semnată de deputați ai Parlamentului European din Irlanda, Germania, Spania, Franța, Belgia, Italia, Luxemburg, Danemarca, Slovacia și Olanda, notează NYT.

Deputatul irlandez Barry Andrews (partidul „Reînnoind Europa”) a declarat pentru Politico că FIFA a primit oportunitatea de a „demonstra angajamentul său față de neutralitatea politică, transparență și responsabilitate”.

Infantino i-a înmânat premiul lui Trump pe 5 decembrie 2025, în timpul ceremoniei de tragere la sorți a Campionatului Mondial. Premiul a fost instituit fără aprobarea consiliului FIFA cu o lună înainte de acordare și la doar câteva săptămâni după ce Trump nu a primit Premiul Nobel pentru Pace.