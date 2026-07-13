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eurointegration.com.ua logoeurointegration
13 Iulie 2026, 12:18
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Europa s-ar putea confrunta cu un deficit de combustibil pentru avioane în mai puțin de o lună

Rezervele de combustibil pentru aviație în Europa se apropie de niveluri deficitare, iar reluarea tensiunilor în Orientul Mijlociu crește riscul unor noi întreruperi în aprovizionare.

Europa s-ar putea confrunta cu un deficit de combustibil pentru avioane în mai puțin de o lună.
Europa s-ar putea confrunta cu un deficit de combustibil pentru avioane în mai puțin de o lună.

Europa importă combustibil pentru aviație din SUA și Asia, crește producția în rafinăriile proprii și utilizează rezervele pentru a susține funcționarea sectorului aviatic, dar rămâne cea mai vulnerabilă regiune, mai ales în contextul noii escaladări a situației în Strâmtoarea Ormuz, scrie eurointegration.com.ua.

Deosebit de vulnerabile la deficitul acestui tip de combustibil rămân Marea Britanie, Franța și Germania, unde decenii de închidere a rafinăriilor le-au făcut mai dependente de livrările prin Strâmtoarea Ormuz.

Strâmtoarea, prin care înainte de începutul războiului dintre SUA și Israel împotriva Iranului, în februarie, se transporta aproximativ o cincime din volumul mondial de livrări maritime de petrol și gaze naturale lichefiate, s-a redeschis parțial în iunie.

Totuși, în iulie, armistițiul fragil a fost amenințat din cauza atacurilor de ambele părți.

Datele companiei de consultanță Energy Aspects din 18 iunie prevăd deja un deficit de livrări în toată Europa de aproape 600.000 de barili pe zi în trimestrul al treilea, comparativ cu un excedent de 116.000 de barili pe zi în Statele Unite și 425.000 de barili pe zi în regiunea Asia-Pacific.

Potrivit companiei, la începutul lunii iunie rezervele europene erau de 38 de milioane de barili, comparativ cu 99 de milioane în Statele Unite. Conform calculelor Reuters, aceasta lasă Europa cu mai puțin de 30 de zile pentru a acoperi cererea.

Comisia Europeană a recunoscut, de asemenea, că situația se poate agrava. Comisarul UE pentru Energie, Dan Jorgensen, a declarat în iunie că blocul s-a confruntat cu reducerea rezervelor de combustibil pentru aviație spre sfârșitul sezonului estival de concedii și că Bruxelles-ul va coordona, dacă va fi necesar, eliberarea rezervelor naționale.

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