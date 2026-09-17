Europa riscă să se confrunte cu un deficit de cartofi.

În Europa, din cauza căldurii anormale, a apărut un deficit de cartofi, care ar putea duce la creșterea prețurilor și la micșorarea porțiilor de cartofi prăjiți.

Potrivit estimărilor analiștilor de la Energy and Climate Intelligence Unit, vremea extremă a distrus circa 3,1 milioane de tone de recoltă, în valoare de între 400 și 620 de milioane de euro. Alte aproximativ 3,6 milioane de tone de cartofi nu au fost plantate după recolta record din 2025, când surplusul de producție a prăbușit prețurile și i-a determinat pe fermieri să reducă suprafețele însămânțate, relatează Financial Times.

În Germania, Franța, Belgia și Țările de Jos, producția de cartofi ar putea scădea în acest an de la nivelul record de 27,3 milioane de tone de anul trecut la 19,5–20,5 milioane de tone.

„Am trecut de la un maxim record la un minim record în doar un an, dacă previziunile se vor adeveri”, a declarat analistul Expana, Craig Elliott.

Canicula a afectat în mod deosebit Franța. În unele regiuni, productivitatea a scăzut cu aproximativ 20%, iar o parte semnificativă a tuberculilor s-a dovedit a fi prea mică pentru procesare. Producătorii au început deja să relaxeze cerințele privind dimensiunea cartofilor.

Pe fondul deficitului, au crescut și prețurile. Cartofii din noua recoltă destinați procesării se vând în prezent în anumite regiuni ale Europei la 250 de euro pe tonă, față de circa 30 de euro cu un an în urmă. În Franța, prețul cartofilor de masă a crescut până la începutul lunii septembrie de la 310 la 520 de euro pe tonă.

Potrivit estimărilor experților, rezervele de cartofi din recolta precedentă ar trebui să ajungă aproximativ până de Crăciun. Totuși, până la Paște, consecințele deficitului ar putea deveni vizibile pe rafturile magazinelor europene.