Europa este acoperită de prima zăpadă.

În Europa a venit prima zăpadă. De exemplu, în Serbia este așteptată chiar astăzi o răcire bruscă a vremii – aceasta va semăna mai mult cu cea din octombrie.

Pe fondul creșterii nebulozității, pe alocuri vor cădea ploi de scurtă durată, iar în regiunile montane ale țării ar putea apărea primii fulgi de zăpadă din acest sezon, scrie unian.net cu referire la blic.rs.

După cum se relatează, zăpada este prognozată în primul rând pe vârfurile Kopaonik și Golija. Limita ninsorii va coborî până la aproximativ 1.800 de metri deasupra nivelului mării.

În zonele joase, temperatura va fi pe parcursul zilei de circa +16…+20°C, iar miercuri și joi valorile maxime se vor menține în limitele +18…+22°C. Totodată, în unele regiuni, deja miercuri, temperatura poate scădea brusc cu 10 grade.

Din fericire, vremea rece nu se va menține mult timp. La sfârșitul lunii septembrie - începutul lunii octombrie se așteaptă o nouă încălzire, iar ziua aerul se poate încălzi până la +25…+30°C. Totuși, ulterior este prognozat un nou val de frig.

Potrivit estimărilor preliminare, următoarea răcire semnificativă ar putea veni în prima jumătate a lunii octombrie, în jurul datei de 5. Totodată, sunt așteptate puține precipitații nu doar în Serbia, ci și într-o mare parte a Europei.

În jurul datei de 12 octombrie, în regiune s-ar putea instala din nou vreme caldă: dimineața va fi răcoare, însă ziua temperatura ar putea crește din nou peste +20°.

De asemenea, prima zăpadă a căzut deja în Munții Tatra, pe teritoriul Poloniei și în România. Pe alocuri, grosimea stratului de zăpadă ajunge la 10 cm. Prima zăpadă a căzut și în Ucraina. Precipitațiile de iarnă au apărut în zonele înalte ale Carpaților. Odată cu zăpada au venit și primele înghețuri. Astăzi, termometrele de pe muntele Pop Ivan au coborât până la -1°C.