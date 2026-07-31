Europa de Est s-a aflat la un pas de pene de curent.

Consumatorii din Europa de Est se pregătesc pentru posibile restricții privind alimentarea cu energie electrică din cauza nivelului record de scăzut al apei în râul Dunărea.

Despre acest lucru informează Delo.ua, cu trimitere la date Bloomberg.

Valurile prelungite de caniculă anormală au provocat uscarea principalelor artere hidrografice vitale ale continentului, ceea ce a afectat funcționarea centralelor nucleare și a hidrocentralelor locale. În afara Dunării, la minime critice se apropie și nivelul apei în râul german Rin.

Ungaria reduce consumul de energie electrică

Ungaria elaborează deja planuri pentru o reducere forțată a consumului de energie electrică de către marile întreprinderi industriale. Pe fondul lipsei de apă pentru răcirea reactoarelor, centrala nucleară „Paks”, care acoperă peste 40% din necesarul țării, este nevoită să își diminueze puterea.

Operatorul centralei a avertizat asupra posibilității unei opriri complete în termen de 72 de ore.

Amenințarea deconectărilor în România și Serbia

În România, situația rămâne, de asemenea, tensionată. Prim-ministrul interimar Iile Bolojan a îndemnat cetățenii să reducă la minimum utilizarea aparatelor electrice în orele de vârf.

În această săptămână, la centrala nucleară „Cernavodă” a fost oprit deja unul dintre cele două reactoare nucleare, ceea ce a determinat țara să cumpere combustibil mai scump din străinătate. Potrivit operatorului Nuclearelectrica, deciziile privind oprirea celui de-al doilea reactor pot fi luate în orice moment, în cazul unei scăderi suplimentare a nivelului Dunării.

În Serbia, hidrologii prognozează restricții inevitabile la alimentarea cu apă în luna august. Cea mai mare hidrocentrală a țării, „Đerdap 1”, funcționează doar la o treime din puterea sa obișnuită din cauza micșorării adâncimii albiei.

Situația în alte țări din Europa

În Bratislava, în luna iulie a fost înregistrat cel mai mic debit mediu al Dunării din ultimii 125 ani, ceea ce a făcut ca navele fluviale să piardă parțial oportunitatea de navigație.

Cei cinci reactori nucleari ai Slovaciei funcționează încă fără restricții datorită sistemelor autonome de răcire, însă hidroenergetica a înregistrat pierderi semnificative. În particular, la stația de alimentare cu apă de la Gabčikovo, din opt turbine funcționează doar una.

Criza climatică a afectat și Europa de Vest. Franța a fost, de asemenea, nevoită să își reducă producția la centralele sale nucleare, deoarece evacuarea apei de răcire prea fierbinți în râuri amenință ecosistemul local și fauna sălbatică.