Europa a importat un volum record de gaz natural lichefiat de la cea mai mare companie rusă de producție a GNL — uzina „Yamal LNG”, achiziționând aproape toată producția acesteia în prima jumătate a anului 2023.

Cumpărăturile au crescut brusc înainte de introducerea interdicției UE privind importul de gaze rusești, transmite rtvi.com, citând ft.com.

Cumpărăturile UE de la „Yamal GNL”, controlat de compania privată rusă „Novatek”, au atins un record de 9,89 milioane de tone în primele șase luni ale anului și au costat până la 6 miliarde de euro. Aceasta reprezintă o creștere de 18% față de livrările din aceeași perioadă a anului trecut, potrivit companiei de analiză Kpler.

Principalii cumpărători europeni au fost Franța, Belgia și Spania, care au importat GNL de la „Yamal” în volume de 3,6 milioane, 2,9 milioane și respectiv 2,7 milioane de tone în prima jumătate a anului 2026.

Aceste cifre subliniază rolul cheie pe care Europa continuă să îl joace în susținerea funcționării obiectivului energetic emblematic al Rusiei, notează FT.

Expertul în sancțiuni din cadrul organizației neguvernamentale Urgewald, Sebastian Retters, a numit volumele livrărilor „uluitoare”, subliniind că acestea „nu există în vid” și au fost realizate în perioada în care Uniunea Europeană negocia un nou pachet de sancțiuni împotriva sectorului energetic rus.

În februarie, șeful TotalEnergies, Patrick Pouyanné, care deține o cotă în „Yamal”, a declarat că compania sa ar putea fi nevoită să oprească exportul de gaze din proiect, nu doar către țările UE, din cauza „ambiguității” formulărilor interdicției Uniunii Europene.

Regulile UE interzic achizițiile de GNL rusesc prin contracte pe termen scurt. Aceasta înseamnă că fiecare lot de produse „Yamal” care ajunge în Europa trebuie să fie însoțit de o confirmare a autorităților vamale ale țării importatoare că tranzacția este încheiată în cadrul unui contract pe termen lung.

De la 1 ianuarie 2027 va intra în vigoare și interdicția UE privind importul de GNL rusesc prin contracte pe termen lung, după care Rusia va fi nevoită să-și construiască rute alternative de livrare. Mai târziu în același an va fi introdusă și interdicția pentru gazul livrat prin conducte.

Petrolierele de clasă gheață care transportă produsele „Yamal” depind în continuare în mare măsură de șantierele navale europene pentru reparații – în special de serviciile șantierului Damen din Brest (Franța) și Fayard A/S din Danemarca.

„„Yamal GNL” depinde de o flotă mică specializată, de porturi europene și de servicii europene pentru a menține fluxurile de export. Europa continuă să asigure toate cele trei componente”, a remarcat Retters.

FT notează că, în timp ce achizițiile europene de GNL de la „Yamal” au crescut, volumul livrărilor acestui gaz către Asia în prima jumătate a acestui an a scăzut cu 74% (aproape până la 510 mii de tone) – deși în mod normal vara acestea cresc.