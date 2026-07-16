Ermolaev a acuzat Direcția Principală de Informații a Ucrainei de tentativă de asasinat în Monaco asupra sa.

Omul de afaceri ucrainean Vadim Ermolaev a declarat că tentativa de asasinat asupra sa din Monaco a fost organizată de Direcția Principală de Informații (DPI) a Ministerului Apărării al Ucrainei.

Scrisoarea corespunzătoare a lui Ermolaev a fost difuzată de firma juridică Dynasty Law & Investment, care reprezintă interesele omului de afaceri. În apelul lui Ermolaev, citat de ziarul francez Nice-Matin, se afirmă, în special, că ancheta în această etapă a stabilit deja că în tentativa de asasinat au fost implicați angajați activi ai GUR, scrie meduza.io.

Totuși, consideră Ermolaev, operațiunea nu s-a limitat la executanți și organizatorii direcți, ci au fost implicați și alți ofițeri ai GUR, „unii dintre ei fiind apropiați de conducerea actuală sau trecută a serviciului”. Alte detalii nu sunt precizate.

Ermolaev a făcut, de asemenea, un apel către Monaco, Franța și Ucraina, „precum și către organizațiile internaționale competente” să asigure protecția familiei sale, a martorilor, avocaților și altor persoane implicate în dosar „până când toți vinovații, inclusiv comanditarul acestei infracțiuni, vor fi identificați și trași la răspundere”.

Omul de afaceri ucrainean a subliniat că, dacă serviciile speciale folosesc resursele lor pentru organizarea unei crime pe teritoriul Europei, acest lucru pune în pericol securitatea internațională și încrederea în instituțiile de putere.

În scrisoare, scrie Nice-Matin, Ermolaev a mulțumit în mod special președintelui Ucrainei, Vladimir Zelenski, „pentru atenția personală acordată acestui caz și pentru ajutorul deja oferit”. „Acest sprijin înseamnă foarte mult pentru noi”, a scris el.

Reamintim că tentativa de asasinat asupra lui Vadim Ermolaev a avut loc pe 29 iunie. La ușa casei din Monaco, unde locuiește omul de afaceri, a fost plasată o geantă cu bombă; explozia a avut loc când Ermolaev intra în casă împreună cu prietena sa și fiul lor de 13 ani. Toți trei au fost răniți, iar prietenei lui Ermolaev i-au fost amputate ambele picioare.

La câteva zile după incident, s-a aflat că în tentativa de asasinat este suspectată Anastasia Berezovskaia, care a reușit să plece în Ucraina. Pe 7 iulie, autoritățile ucrainene au anunțat că Berezovskaia a fost ucisă. În această crimă s-a recunoscut un angajat activ al GRU, Vladislav Reut. Potrivit acestuia, el a comis crima împreună cu fostul angajat al SBU, Vitali Jîkovîci. Reut a declarat că a acționat din proprie inițiativă și fără știrea conducerii. Ancheta consideră că Reut și Jîkovîci au organizat și tentativa de asasinat asupra lui Ermolaev.