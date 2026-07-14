Erling Haaland a cucerit Peru: Peste 500 de nou-născuți au primit numele atacantului norvegian.

Cât timp Erling Haaland a rămas în atenția presei datorită evoluțiilor sale pentru naționala Norvegiei, în Peru a crescut numărul bebelușilor care au primit numele atacantului scandinav.

Aceasta este o nouă confirmare că turneul lasă o amprentă culturală ce depășește mult limitele stadioanelor, transmite euronews.com.

Potrivit datelor Registrului Național de Identificare și Acte de Stare Civilă din Peru (RENIEC), 468 de peruani poartă deja numele Haaland, iar încă 91 de copii sunt înregistrați cu numele său complet – Erling Haaland.

Numărul acestor înregistrări a crescut considerabil încă de la începutul turneului și a înregistrat o nouă creștere după calificarea istorică a Norvegiei în sferturile de finală, unde echipa a cedat în cele din urmă într-un meci dramatic în fața Angliei. Haaland a devenit una dintre principalele vedete ale Campionatului Mondial, marcând șapte goluri, inclusiv golul decisiv în partida cu Brazilia din faza eliminatorie, cu puțin timp înainte de eliminarea naționalei sale.

Norvegianul Haaland – acum și peruan

Reprezentantul RENIEC, Ivan Torres, a explicat în emisiunea Televisión Panamericana că vedetele fotbalului stabilesc de obicei moda în alegerea numelor pentru nou-născuți în Peru. Cu umorul caracteristic colegilor săi, el a concluzionat: „Haaland este și peruan”.

Gluma, în ciuda lejerității sale, reflectă bine viteza cu care popularitatea atacantului de la Manchester City s-a răspândit în America de Sud, în ciuda tradițiilor fotbalistice slabe care leagă Norvegia de Peru.

Popularitatea norvegianului nu a reușit însă să eclipseze numele deja consacrate. În registrul de stare civilă figurează 3.402 peruani cu numele Messi, dintre care 292 sunt înregistrați oficial ca Lionel Messi, în timp ce brazilianul Neymar rămâne lider incontestabil, cu 33.809 persoane care îi poartă numele, fiind cel mai popular nume personal de origine fotbalistică din țară.

Cristiano Ronaldo are 1.185 de persoane cu același nume, iar Lamin Yamal, tânăra vedetă a fotbalului spaniol, a inspirat deja 1.241 de peruani să îi poarte numele. Aceste cifre arată până la ce nivel vedetele fotbalului au încetat să mai fie doar idoli sportivi și s-au transformat în branduri culturale capabile să pătrundă în viața de familie.

Marile turnee internaționale lasă de mult timp în urmă astfel de tendințe curioase în alegerea numelor, însă puține evenimente amplifică acest fenomen la fel de mult precum Campionatul Mondial: un singur gol memorabil sau o poveste inspirațională este suficientă pentru ca numele unui fotbalist să ajungă în discuțiile familiilor aflate la mii de kilometri distanță de stadion.

Numele lui Haaland a devenit unul dintre cele mai emblematice ale turneului din 2026, iar, deși Norvegia s-a oprit în sferturile de finală, atacantul și-a asigurat o realizare la fel de durabilă ca un trofeu: un loc în sute de certificate de naștere care, mult timp după ce va fi cunoscut campionul, vor aminti de vara în care a devenit una dintre cele mai recunoscute figuri ale fotbalului mondial.