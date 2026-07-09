Erdogan le-a oferit liderilor NATO pistoale personalizate.

Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, le-a oferit liderilor europeni pistoale personalizate cu gravură și cartușe de luptă la finalul summitului NATO de la Ankara.

Arme, muniții și kituri pentru curățare au fost oferite drept cadouri de rămas-bun, inclusiv președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și președintelui Consiliului European, António Costa. De asemenea, astfel de arme au primit premierul Marii Britanii, Keir Starmer, și șeful guvernului Olandei, Rob Jetten, scrie Politico, citând surse din UE, informează Politico, citând surse din UE.

Un reprezentant al Consiliului European a declarat că serviciul de securitate al lui Costa a preluat deja pistolul pentru verificări, după care acesta urmează să fie transportat în Belgia, respectând toate procedurile legale locale și regulile de depozitare. Echipa Ursulei von der Leyen nu a precizat încă ce vor face cu arma.

Alți lideri europeni au decis să ridice cadourile mai târziu. În special, Keir Starmer și Rob Jetten au declarat public că vor lăsa pistoalele în Turcia pentru a fi dezactivate înainte de a le transporta în țările lor de origine.

Totuși, potrivit oficialilor, pistoalele ceremoniale scumpe depășesc probabil limitele stabilite în UE privind valoarea cadourilor oficiale, astfel încât liderii probabil nu vor putea să le păstreze în proprietate personală.