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epravda.com.ua logoepravda
30 Iunie 2026, 22:00
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Emiratele Arabe Unite lansează pe piață volume record de petrol după ieșirea din OPEC

Potrivit datelor preliminare ale sistemelor de monitorizare a navelor Kpler și Vortexa, Emiratele Arabe Unite au crescut în iunie exportul de petrol brut și condensat la un nivel record, la scurt timp după ieșirea din OPEC.

Emiratele Arabe Unite lansează pe piață volume record de petrol după ieșirea din OPEC.
Emiratele Arabe Unite lansează pe piață volume record de petrol după ieșirea din OPEC.

Decizia de a pune capăt unei apartenențe de aproape 60 de ani la OPEC, luată pe 1 mai în timpul războiului americano-israelian cu Iranul, a fost menită să maximizeze valoarea resurselor țării fără restricțiile impuse de cotele acestei organizații, transmite epravda.com.ua cu referire la reuters.com.

Între timp, blocada Iranului asupra Strâmtorii Ormuz a forțat Compania Națională de Petrol din Abu Dhabi (ADNOC) să organizeze navigația pe rute pentru exportul de petrol cu petroliere care au transpondere dezactivate, ceea ce a ajutat la evitarea atacurilor.

Exportul de petrol și condensat din EAU în această lună a fost în medie de aproximativ 3,7 milioane de barili pe zi, cel mai ridicat nivel înregistrat vreodată. Acesta continuă să depășească valorile de 3,1 până la 3,3 milioane de barili pe zi atinse înainte de începutul conflictului din Orientul Mijlociu, a menționat analistul senior în domeniul petrolier al companiei Kpler, Johannes Rauball.

Ultimul vârf al exportului din EAU, 3,44 milioane de barili pe zi, a fost în aprilie 2020, după ce Arabia Saudită și Rusia au intrat într-un război scurt de prețuri la petrol.

EAU reduc, de asemenea, o parte din rezervele lor, ceea ce contribuie la menținerea unor volume mari de livrări, a adăugat Rauball.

Volumul livrărilor de petrol din Abu Dhabi în perioada 1-29 iunie a atins 4 milioane de barili pe zi, depășind nivelul prebelic de 3,4 milioane de barili pe zi, a declarat Emma Lee, analist senior în domeniul petrolului la compania Vortexa.

În același timp, exportul a crescut până la un nivel record de 3,7 milioane de barili pe zi, comparativ cu 3,3 milioane de barili pe zi în primele două luni ale anului, a adăugat ea.

Asia rămâne principala destinație pentru ADNOC, dar cererea spre vest, prin Canalul Suez, a crescut, în special din partea Africii, coastei de vest a SUA, nord-vestului Europei și Mediteranei, a declarat o sursă Reuters apropiată situației.

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