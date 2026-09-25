Elevii români vor veni la ore îmbrăcați în negru: este un protest împotriva uniformei obligatorii.

Elevii din toată România au fost îndemnați să vină la școală pe 28 septembrie îmbrăcați în negru, în semn de protest față de posibila introducere a uniformei școlare obligatorii.

Acțiunea este organizată de Consiliul Național al Elevilor (CNE), pe fondul unui proiect de lege inițiat de PSD și deja aprobat de Senat, relatează libertatea.ro

Președintele Consiliului Elevilor din Iași, Alexandru Manole, a declarat că, astfel, școlarii vor să își exprime dezacordul față de uniforma obligatorie. Potrivit acestuia, măsura este „absolut inutilă” în combaterea bullyingului.

De asemenea, CNE a subliniat că participarea la acțiune este voluntară și că nu este necesară cumpărarea unor haine speciale pentru aceasta.

Manole a menționat că organizația primește în mod regulat sesizări despre cazuri de bullying din școlile în care uniforma este deja obligatorie. El a mai declarat că elevii nu au fost implicați în discutarea proiectului de lege.

Proiectul de lege a fost aprobat de comisia de specialitate a Senatului la 15 septembrie, cu sprijinul PSD, PNL și AUR. Totodată, din document a fost exclusă prevederea privind amenzile pentru părinți și școli pentru nepurtarea uniformei, care inițial erau cuprinse între 1000 și 5000 de lei pentru părinți. Decizia finală urmează să fie luată de Camera Deputaților, astfel că uniforma școlară obligatorie nu este deocamdată stabilită prin lege.

Federația Părinților Edupart consideră că decizia privind introducerea uniformei trebuie să rămână la nivelul comunităților școlare individuale.