Egiptul a interzis acostarea unei nave de croazieră destinate comunității LGBTQ. Anterior, un refuz similar a venit și din partea Turciei, în timpul croazierei „Atena – Veneția”.

Nava de croazieră The Scarlet Lady, închiriată de compania turistică Atlantis Events, specializată în călătorii pentru comunitatea LGBTQ+, nu a primit permisiunea de a intra într-un port din Egipt. Potrivit Daily Mail, decizia a venit la doar câteva zile după ce și Turcia a refuzat accesul navei în porturile sale, scrie unian.net.

Despre anularea opririi au aflat dimineața aproximativ 2.000 de pasageri, când la ușa cabinelor lor a apărut o notificare oficială. Partea egipteană nu a explicat motivele acestei decizii.

Președintele și directorul general al Atlantis Events, Rich Campbell, a declarat că această veste a fost o surpriză atât pentru companie, cât și pentru turiști. Potrivit lui, dimineața devreme operatorilor li s-a comunicat că The Scarlet Lady nu va primi permisiunea să intre în apele teritoriale ale Egiptului, astfel că oprirea planificată în Alexandria a fost anulată.

Campbell a menționat că mulți pasageri așteptau cu nerăbdare această oprire din itinerar. El a amintit că, anul trecut, compania a organizat o croazieră similară fără niciun fel de probleme, astfel că refuzul actual a fost unul neașteptat. Potrivit lui, echipele Atlantis Events și Virgin Voyages au depus toate eforturile pentru ca escala în Alexandria să aibă totuși loc.

După refuzul Turciei, traseul a fost modificat

Egiptul trebuia să devină o nouă oprire după ce Turcia a refuzat să primească vasul în timpul croazierei „Atena – Veneția”, organizată special pentru turiștii LGBTQ+.

Nava a plecat în cursă pe 5 iulie și urma să viziteze orașul stațiune Kușadası de pe coasta Mării Egee și Istanbul. Totuși, autoritățile turce au declarat că vasul a fost închiriat de grupuri a căror comportament, în opinia lor, „nu corespunde structurii societății și valorilor morale ale țării”.

În declarație se menționa, de asemenea, că vizita planificată a provocat un ecou public semnificativ, motiv pentru care autoritățile locale au exclus posibilitatea desfășurării unui astfel de eveniment.

În Egipt, homosexualitatea nu este interzisă prin lege, însă subiectul rămâne unul tabu în societate

Deși relațiile între persoane de același sex nu sunt formal ilegale în Egipt, societatea rămâne destul de conservatoare. În țară se aplică frecvent legi privind „comportamentul imoral” și „depravarea”, care pot fi folosite pentru a persecuta membrii comunității LGBTQ+.

Situația este similară și în Turcia: homosexualitatea este legală, însă autoritățile au demonstrat în repetate rânduri o atitudine conservatoare față de comunitatea LGBTQ+. Președintele Recep Tayyip Erdogan a criticat public de mai multe ori membrii acestei comunități.

În loc de Egipt, vasul va merge în Muntenegru

Virgin Voyages a declarat că a fost extrem de dezamăgită de decizia autorităților egiptene, comunicată cu doar câteva ore înainte de oprirea planificată în port.

Compania a subliniat că traseul similar de anul trecut a fost realizat fără dificultăți, iar acum, pentru a nu strica călătoria pasagerilor, vasul va merge în orașul Kotor din Muntenegru.

La bordul The Scarlet Lady se află aproximativ 2.000 de turiști. Aproximativ 1.100 dintre aceștia sunt cetățeni americani, restul provenind din Regatul Unit, Australia, Canada și alte țări.

Bloggerul american Randy Slovacek, care călătorește la bordul vasului, a remarcat că în cei 36 de ani de existență a Atlantis Events compania nu s-a confruntat niciodată cu un refuz de acces în port. Potrivit lui, acum s-a întâmplat de două ori într-o săptămână. El a presupus că amploarea reacției după refuzul Turciei ar fi putut influența și decizia autorităților egiptene.

Bloggerul a asigurat că pasagerii nu și-au pierdut buna dispoziție. Potrivit lui, aceștia continuă să se bucure de vacanță, în ciuda modificărilor traseului.

Slovacek a mai spus că mulți turiști au mers special la culcare mai devreme pentru a pleca dimineața în excursii la piramide și alte atracții ale Egiptului.

Poziția Atlantis Events

Comentând refuzul Turciei, președintele Atlantis Events, Rich Campbell, a declarat pentru CNN că a fost șocat de această decizie.

Potrivit lui, îngrijorarea principală o reprezintă faptul că țara a început practic să aleagă ce turiști este dispusă să primească și pe care nu.

Campbell a subliniat că în cei 36 de ani de existență a companiei este pentru prima dată când unei nave i se refuză accesul în port tocmai din cauza identității pasagerilor săi.

Pe site-ul Atlantis Events se menționează că după interdicția Turciei traseul a fost modificat rapid. Inițial se planificase adăugarea unei opriri în Alexandria, cu excursii la Cairo și noul Mare Muzeu Egiptean, precum și o oprire pe insula grecească Creta, în portul Iraklion. Însă după refuzul Egiptului, traseul a trebuit revizuit din nou.