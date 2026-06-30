Edinburgh a ocupat primul loc în clasamentul celor mai frumoase șase orașe din Europa.

Într-un sondaj realizat în mai multe orașe, au fost desemnați șase lideri recunoscuți drept cei mai frumoși din Europa, lista fiind condusă de Edinburgh.

Pentru un oraș este important să funcționeze bine – să aibă suficiente spații verzi, transport convenabil, o atmosferă prietenoasă și numeroase locuri pentru alimentație și divertisment, iar atunci când arată și impresionant, devine cu adevărat valoros, transmite unian.net, citând timeout.com.

De menționat că au fost intervievați 24.000 de localnici despre diverse aspecte ale orașelor lor, în special dacă consideră orașul lor „frumos”. În clasament au intrat 10 localități în care majoritatea respondenților au răspuns afirmativ.

De la peisajele naturale dramatice din Cape Town până la priveliștile panoramice ale lacului Michigan din Chicago, în listă au intrat orașe din întreaga lume, însă Europa a dominat cel mai mult printre continente.

Locul doi în clasamentul general și primul în Europa a fost ocupat de Edinburgh, unde 84% dintre cei chestionați și-au numit orașul frumos.

Lisabona a ocupat locul cinci în clasamentul general (al doilea în această listă), cu un rezultat de 74%, iar Parisul a devenit al treilea dintre orașele europene, cu 68%. Lisabona este cunoscută pentru dealurile și priveliștile sale spre ocean, în timp ce capitala Franței se remarcă prin arhitectura elegantă în stil Haussmann, ceea ce o face unul dintre cele mai recunoscute și estetice orașe din lume.

Șase dintre cele mai frumoase orașe din Europa: