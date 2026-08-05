Durov explică de ce Apple elimină Telegram din App Store.

Fondatorul mesagerului Telegram, Pavel Durov, a comentat eliminarea temporară a aplicației din App Store în noaptea de marți, pe 4 august.

Cu câteva ore mai târziu, Durov a publicat în canalul său personal de Telegram un mesaj cu o explicație detaliată a situației, informează dw.com.

Potrivit omului de afaceri, motivul deciziei Apple a fost o plângere a unui utilizator Telegram privind „conținut pornografic ilegal” într-un chat public. Totuși, după cum susține Pavel Durov, autorul plângerii a fost chiar cel care a postat acest conținut, folosind posibilitatea de editare a mesajelor deja trimise.

Durov: Șantajiștii s-au plâns la Apple

„Infractorul a trebuit să recurgă la un truc tehnică. El a introdus conținut ilegal, creat cu ajutorul inteligenței artificiale, editând un mesaj vechi într-un chat de grup activ. Ca urmare, acest conținut a ajuns, în fapt, ascuns de participanții grupului, ceea ce nu le-a permis să-l vadă și să raporteze la timp încălcarea”, scrie Durov.

Potrivit proprietarului Telegram, scopul infractorului a fost șantajul: „Oamenii de acest tip cer răscumpărare de la proprietarii grupului, amenințându-le comunitățile. Șantajiștii folosesc conturi automatizate (adică roboți) pentru a posta conținut ilegal în grupuri publice, iar apoi îl reclamă direct în Apple, încercând să determine ștergerea comunităților legale ale căror proprietari au refuzat să plătească”.

Creatorul Telegram a declarat că infractorii, care au postat conținut ilegal, au reușit să obțină o reacție dură din partea Apple și a regretat că, înainte de a elimina Telegram din App Store, compania nu a luat legătura cu reprezentanții mesagerului. Potrivit lui, un scenariu similar se poate întâmpla cu orice aplicație din magazinul online.

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Anterior, un reprezentant Apple, comentând eliminarea temporară a Telegram, a explicat că conținutul ilegal a fost depistat în timpul unei verificări. „Am eliminat temporar Telegram din App Store după ce, în urma unei verificări, am descoperit conținut care încalcă regulile noastre stricte, ce interzic materialele cu violență sexuală asupra copiilor”. Apple a menționat că aplicația a fost readusă în magazin după ce conținutul a fost eliminat, iar utilizatorul care l-a postat a fost blocat.

Potrivit lui Durov, pornografia ilegală „nu reprezintă o problemă sistemică” pentru Telegram, iar sistemul său de moderare este eficient.