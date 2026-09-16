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16 Septembrie 2026, 22:00
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După moartea lui Armani, Dario Vitale a devenit designerul-șef al Emporio Armani

Designerul Dario Vitale a fost numit în funcția de director de creație al Emporio Armani.

După moartea lui Armani, Dario Vitale a devenit designerul-șef al Emporio Armani.
După moartea lui Armani, Dario Vitale a devenit designerul-șef al Emporio Armani.

Înainte de Armani, Vitale a lucrat la Bottega Veneta, iar ulterior a devenit director de creație la Miu Miu. În 2025, a fost numit director principal de creație la Versace, în locul Donatellei Versace, însă a părăsit brandul în decembrie aceluiași an, după achiziționarea Versace de către grupul Prada, relatează corriere.it.

„Pentru mine este o mare onoare să preiau această dublă funcție la Emporio Armani și Giorgio Armani și le sunt profund recunoscător Silvanei și lui Leo pentru că m-au primit în lumea lor. Armani are o moștenire remarcabilă și un limbaj de design inconfundabil: o moștenire care se întinde pe parcursul deceniilor și a contribuit la scrierea istoriei modei”, publicația transmite declarația lui Vitale.

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