Dubaiul, mai ieftin: Emiratul oferă reduceri de până la 700 de euro pentru invitația prietenilor.

În cadrul noii campanii de atragere a turiștilor, Dubaiul oferă reduceri de până la 700 de euro, dar doar locuitorilor emiratelor care își invită oaspeți.

Potrivit site-ului guvernamental din Dubai, locuitorii emiratelor care își vor invita prietenii și rudele între 20 iulie și 31 octombrie vor putea „primi bonusuri în valoare de peste 3.000 de dirhami (716 euro), inclusiv cazare la hoteluri, cine la restaurante, bilete la divertisment și multe altele”, transmite euronews.com.

Locuitorii pot indica persoanele pe care doresc să le invite pe site-ul Visit Dubai, iar în schimb primesc, de exemplu, o reducere de 45% la cazarea la Meliá Desert Palm, bilete gratuite la parcul acvatic Aquaventure și parcul IMG Worlds of Adventure, precum și oferte „două la preț de unul” la restaurantele ULA, Asia Asia și The 305.

Astfel, dacă îi vei duce pe oaspeți în unul dintre aceste locuri, vei plăti jumătate din prețul obișnuit, ceea ce este avantajos atât pentru tine, cât și pentru ei.

„Departamentul de Economie și Turism din Dubai lansează campania A Dubai Invite, oferind locuitorilor posibilitatea de a deveni ambasadori ai orașului, invitându-și apropiații în Dubai”, se arată într-o postare a biroului media din Dubai pe rețeaua socială X.

Cu un flux anual de 19,5 milioane de turiști, Dubai se numără printre principalele destinații din regiune și a fost mult timp perceput ca un teren de joacă pentru bogați și celebrități mondiale.

Vara în Emiratele Arabe Unite, o țară în mare parte deșertică, unde temperatura poate ajunge până la 50 °C, este tradițional considerată sezonul de extrasezon pentru turism.

Cum a afectat războiul cu Iranul Dubaiul

Deși Emiratele Arabe Unite nu au fost până acum aproape deloc afectate de ultima escaladare dintre SUA și Iran, războiul izbucnit în februarie a afectat imaginea Golfului Persic ca un refugiu liniștit de stabilitate: Teheranul și-a revărsat furia asupra regiunii bogate în petrol.

Emiratele Arabe Unite au fost ținta principală a atacurilor cu rachete și drone iraniene: acestea au lovit hoteluri, inclusiv pe Palmă, precum și emblematicul hotel Burj Al Arab și au determinat turiștii să părăsească în masă țara în plin sezon de vârf de iarnă.

De când, pe 8 aprilie, a intrat în vigoare un armistițiu fragil, turiștii au început să revină treptat, însă, potrivit reprezentanților industriei cu care a discutat agenția AFP, hotelurile se mențin în mare parte datorită oaspeților locali.

În mai, guvernul din Dubai a aprobat un pachet economic de peste 400 de milioane de dolari (350 milioane de euro) pentru a sprijini companiile care întâmpină dificultăți din cauza consecințelor războiului și a blocadei iraniene a Strâmtorii Ormuz.

Măsurile stimulative au inclus scutirea de taxele municipale pentru hoteluri și restaurante, reducerea amenzilor pentru încălcări ale regulilor vamale și diminuarea taxelor pentru permisele din domeniul aviației civile.

La sfârșitul lunii martie, autoritățile din Dubai au anunțat primul pachet de ajutor pentru afaceri și populație în valoare de peste 270 de milioane de dolari (236 milioane de euro).

Companiile aeriene din Dubai și Abu Dhabi, capitala Emiratelor Arabe Unite, au lansat programe de asigurare turistică pentru a atrage din nou călătorii.

Pasagerii care zboară spre Dubai cu Emirates vor putea, contra cost suplimentar, să încheie o asigurare extinsă de călătorie, care, ceea ce este important, nu este afectată de avertismentele ministerelor de externe străine.

În același timp, Ministerul britanic de Externe, pentru Afaceri ale Commonwealth-ului și Dezvoltare (FCDO), nu a publicat încă recomandări speciale pentru cei care intenționează să călătorească în emirate, în timp ce țări precum Australia au înăsprit avertismentele, sfătuind să „se evalueze necesitatea călătoriei”.