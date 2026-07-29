Dronele ucrainene au atacat orașul Riazan: Depozitul Wildberries și rafinăria de petrol au luat foc.

Guvernatorul regiunii Riazan, Pavel Malkov, a anunțat un atac masiv cu drone asupra orașului Riazan.

Potrivit datelor oficiale, șase persoane au fost rănite, iar în urma căderii resturilor a izbucnit un incendiu în „zonele industriale”. Nu se precizează despre ce obiective este vorba, scrie tvrain.tv.

Canalul ucrainean „Exilenova+” anunță că dronele au atacat centrul logistic Wildberries din Riazan și rafinăria locală. Într-un comunicat oficial adresat vânzătorilor WB se menționează că depozitul „Riazan: Tiushevskoe” nu primește temporar livrări: „Produsele depozitate sunt momentan scoase din vânzare”.

„Obiectivul logistic al companiei din Riazan a fost evacuat conform cerințelor de securitate”, au declarat reprezentanții WB.