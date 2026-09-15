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lrt
15 Septembrie 2026, 12:58
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Drona doborâtă deasupra Lituaniei a venit din Belarus

Consilierul prezidențial lituanian pentru securitate națională, Deividas Matulionis, consideră că drona probabil s-a abătut de la cursul stabilit.

Drona doborâtă deasupra Lituaniei a venit din Belarus.
Drona doborâtă deasupra Lituaniei a venit din Belarus.

O dronă s-a aflat în spațiul aerian al Lituaniei „cel puțin o jumătate de oră”, a declarat șeful Centrului de Gestionare a Crizelor, Vilmantas Vitkauskas, transmite lrt.lt.

Potrivit acestuia, „există o probabilitate ridicată” ca drona să fi fost echipată cu un dispozitiv exploziv. Resturile aparatului fără pilot au căzut în apropierea satului Pratkūnai, din raionul Kaišiadorys. LRT a precizat că este vorba despre o zonă rurală slab populată. Teritoriul a fost izolat, la fața locului au ajuns poliția militară și cea municipală, precum și pompieri și medici. Deocamdată nu s-a stabilit cui îi aparține drona, iar oamenii legii îi examinează resturile.

Ministerul Apărării al Lituaniei a confirmat informația privind doborârea dronei. „Forțele Armate ale Lituaniei și piloții italieni care participă la misiunea NATO de apărare antiaeriană au demonstrat o reacție operativă și responsabilă”, au menționat reprezentanții instituției, fără a oferi alte detalii.

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