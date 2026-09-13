Drona din cauza căreia a fost închis spațiul aerian al Moldovei s-a prăbușit în România: Au fost ridicate avioane F-16.

Drona, din cauza căreia spațiul aerian al Republicii Moldova a fost temporar închis, iar unele zboruri au fost perturbate, s-a prăbușit în România — pe un câmp de porumb din județul Suceava

Informația a fost confirmată de Ministerul Apărării Naționale al României, transmite rupor.md.

Potrivit instituției, sâmbătă, 12 septembrie, Centrele de operațiuni aeriene din Ucraina și Moldova au informat autoritățile române că o dronă a traversat spațiul aerian al celor două țări și se îndrepta spre partea de nord-est a României.

După primirea informației, două avioane F-16 ale Forțelor Aeriene Române au decolat de la baza aeriană Borcea pentru a monitoriza situația.

De asemenea, Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență. În județul Botoșani au fost luate măsuri de alertare a populației, iar la ora 16:20 locuitorii au primit un mesaj RO-Alert.

Aproximativ în același timp, la numărul unic de urgență 112 a fost primit un apel cu privire la o dronă deasupra localității Știubieni din județul Botoșani.

Ulterior, angajații Ministerului Afacerilor Interne au descoperit un obiect de zbor prăbușit în apropierea localității Botoșenița Mare din județul Suceava, pe un câmp de porumb.

În urma căderii s-a produs un incendiu de mică amploare. În sol s-a format un crater cu diametrul de circa un metru și adâncimea de aproximativ 30 de centimetri. Nu sunt victime.

La fața locului urma să ajungă o echipă de pirotehniști a Serviciului Român de Informații pentru evaluarea obiectului și a posibilelor riscuri.

Incidentul s-a produs după ce autoritățile din Moldova au închis temporar spațiul aerian în zonele de nord și de centru ale țării. Din această cauză, au fost perturbate mai multe zboruri. Avionul care efectua cursa Sharm el-Sheikh – Chișinău s-a aflat o perioadă într-o zonă de așteptare în apropiere de Bacău, iar alte trei curse au fost temporar reținute la sol.