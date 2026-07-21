21 Iulie 2026, 09:06
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Două persoane au murit în Spania în timpul sărbătoririi victoriei la CM 2026
În noaptea celebrării victoriei Spaniei în finala Cupei Mondiale de fotbal 2026, doi oameni au murit în întreaga țară, peste 80 au fost răniți, iar cel puțin 12 persoane au fost reținute.
De asemenea, sărbătorile s-au transformat în confruntări cu militarii.
În Pamplona se investighează un atac asupra unui grup de militari care urmăreau aseară un meci într-un bar, în urma căruia șase persoane au fost rănite, dintre care trei sunt militari.