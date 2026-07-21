theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Point.md logoPoint
21 Iulie 2026, 09:06
10 370
Copiază linkul
Link copiat

Două persoane au murit în Spania în timpul sărbătoririi victoriei la CM 2026

În noaptea celebrării victoriei Spaniei în finala Cupei Mondiale de fotbal 2026, doi oameni au murit în întreaga țară, peste 80 au fost răniți, iar cel puțin 12 persoane au fost reținute.

Două persoane au murit în Spania în timpul sărbătoririi victoriei la CM 2026.
Două persoane au murit în Spania în timpul sărbătoririi victoriei la CM 2026.

De asemenea, sărbătorile s-au transformat în confruntări cu militarii. 

În Pamplona se investighează un atac asupra unui grup de militari care urmăreau aseară un meci într-un bar, în urma căruia șase persoane au fost rănite, dintre care trei sunt militari.

Sursă
Point.md logoPoint
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici