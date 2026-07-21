Două persoane au murit în Spania în timpul sărbătoririi victoriei la CM 2026

În noaptea celebrării victoriei Spaniei în finala Cupei Mondiale de fotbal 2026, doi oameni au murit în întreaga țară, peste 80 au fost răniți, iar cel puțin 12 persoane au fost reținute.

Două persoane au murit în Spania în timpul sărbătoririi victoriei la CM 2026.