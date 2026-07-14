Două persoane, arestate pentru incendierea celebrei păduri Fontainebleau de lângă Paris.

Autoritățile franceze au arestat două persoane suspectate de incendierea pădurii Fontainebleau de lângă Paris, unde se manifestă un incendiu de proporții.

Potrivit ministrului de Interne, ancheta preliminară a arătat că incendiul a pornit de la 10 focare, izbucnite simultan în locuri diferite, transmite rtvi.com.

Nuñez a menționat că incendiul din Fontainebleau va rămâne în istorie drept parte a unui „an record pentru Franța” în ceea ce privește numărul situațiilor de urgență provocate de canicula extremă. De la începutul anului, în țară au ars deja aproximativ 32 de mii de hectare, mai mult decât pe tot parcursul anului trecut. 59 de persoane au fost arestate sub suspiciunea de incendiere, unele dintre ele fiind recidiviști.

Incendiul a izbucnit duminică în pădurea istorică Fontainebleau, situată la aproximativ 60 km sud-est de Paris. El continuă să se extindă și, conform celor mai recente date, a distrus deja peste 1.900 de hectare (19 km²) – o suprafață de șase ori mai mare decât întreaga zonă a VDNH din Moscova.

Luni a apărut un al doilea focar, mai mic ca suprafață, iar ambele incendii încă nu pot fi localizate.

„Situația este necontrolabilă”, a declarat Nuñez, adăugând că focul s-a apropiat la câțiva kilometri de faimosul palat Fontainebleau.

Aproximativ 900 de persoane au fost evacuate din casele din apropierea pădurii. Pentru stingerea incendiului au fost mobilizate resurse considerabile: aproape 850 de pompieri, avioane amfibii, elicoptere și alte aeronave.

Pentru prima dată în regiunea pariziană, pentru lichidarea incendiului sunt folosite patru avioane Canadair, două avioane de stropit cu apă și trei elicoptere, care iau apă din Sena și o aruncă deasupra pădurii în flăcări. Potrivit comandantului operațiunii de salvare, Jean-Marc Sicard, până luni seara au fost efectuate 187 de astfel de aruncări.

Pădurea Fontainebleau este un masiv forestier important din regiunea Île-de-France, situat la aproximativ 60 km sud-est de Paris. Suprafața acesteia este de circa 22 de mii de hectare, iar anual este vizitată de aproximativ 11 milioane de persoane.

Pădurea are o importanță istorică și culturală excepțională: în apropiere se află palatul Fontainebleau – reședința monarhilor francezi din secolul al XII-lea. În 1861, la inițiativa artiștilor Școlii Barbizon, aici a fost creată o „rezervație artistică” de peste 1.000 de hectare, unul dintre primele exemple din lume de protejare a peisajului natural pentru valoarea sa estetică și culturală.

Fontainebleau este cunoscută pentru pădurile de stejar, fag și pin, stâncile de gresie și terenurile mlăștinoase cu erică. Aceasta face parte din rezervația biosferei UNESCO „Fontainebleau și Gâtinais”, instituită în 1998, și are statut de zonă naturală protejată.