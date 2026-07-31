Donald Tusk: Următoarele 100 de zile pot decide soarta războiului Rusiei împotriva Ucrainei.

Premierul-ministrul Poloniei, Donald Tusk, consideră că multe în războiul dintre Ucraina și Rusia depind de Donald Trump, de Elon Musk și de acțiunile Poloniei.

Polonia va continua să sprijine Ucraina. Declarația a fost făcută de premierul Donald Tusk, aflat la 30 iulie la locul prăbușirii unei rachete rusești în Voievodatul Lublin, unde aceasta a pătruns în noaptea de 29 spre 30 iulie, în timpul unui nou atac al Federației Ruse asupra Ucrainei, scrie polskieradio.pl.

În acest context, Donald Tusk a subliniat că securitatea Poloniei „depinde direct de eficiența acțiunilor forțelor armate ucrainene”.

„Ucraina chiar distruge obiective rusești, pentru că se află în stare de război cu Rusia. Iar în interesul nostru este să o sprijinim în acest demers, ținând totodată cont de necesitățile noastre proprii și acționând astfel încât să creștem securitatea Poloniei. După acest incident, voi analiza posibilitatea de a oferi Ucrainei cât mai curând un ajutor suplimentar, inclusiv sisteme Patriot suplimentare, dacă va fi nevoie. Scopul nostru este să facem astfel încât Ucraina să nu piardă acest război”, a menționat el.

Tusk a adăugat: „După discuția mea cu președintele Ucrainei, Vladimir Zelenski (a avut loc la 29 iulie, la Lublin. — Red.), situația a devenit destul de evidentă: următoarele 100 de zile pot determina rezultatul acestui război, iar acum este cam 50 la 50. Multe depind de mecanismele aflate în mâinile președintelui Statelor Unite. De exemplu, deciziile lui Elon Musk au o importanță mare în ceea ce privește Starlink și alte sisteme. Prin urmare, acest lucru nu se întâmplă doar în sfera politică, ci, într-un anumit sens, iese și dincolo de aceasta. Însă are o importanță majoră și ceea ce va face Polonia”.