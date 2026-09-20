Doar trei persoane din lume pot călători peste hotare fără pașaport

Fiecare călător de pe planetă are nevoie de un pașaport valabil pentru a pleca legal într-o altă țară.

Există doar trei excepții de la această regulă: regele Regatului Unit, Charles al III-lea, precum și împăratul Japoniei Naruhito și împărăteasa Masako, transmite bild.de

Potrivit TRAVELBOOK, monarhul britanic a primit privilegiul de a călători fără pașaport prin moștenire — după moartea mamei sale, regina Elisabeta a II-a. Pe site-ul oficial al familiei regale se menționează: „Pentru călătoriile în străinătate, monarhul nu are nevoie de pașaport britanic”.

În locul unui pașaport obișnuit, lui Charles al III-lea i se eliberează un document special. Acesta conține solicitarea de a-i permite titularului să treacă fără impedimente și de a-i oferi protecție și sprijin. Toți ceilalți membri ai familiei regale britanice au pașapoarte obișnuite.

Împăratul Japoniei Naruhito și împărăteasa Masako beneficiază, de asemenea, de un statut special. După cum scrie portalul Asienspiegel, încă în 1971 guvernul a decis că eliberarea unui pașaport împăratului sau împărătesei ar fi „extrem de nepotrivită”. Se explică, de asemenea, că ar fi „extrem de nepotrivit” ca Maiestățile Lor să treacă prin procedurile de intrare în țară ca niște cetățeni obișnuiți. În locul pașaportului, ei dispun de un document ministerial corespunzător.

Totuși, Ministerul Afacerilor Externe al Japoniei trebuie să informeze din timp țara de destinație despre vizită. Pentru ceilalți membri ai familiei imperiale japoneze această excepție nu se aplică: ei călătoresc cu pașapoarte diplomatice.

Chiar și Papa are nevoie de pașaport pentru călătoriile în străinătate. El călătorește cu documente de identitate obișnuite ale Statului Vatican sau ale țării a cărei cetățenie o deține.