Disney a acuzat autoritățile SUA de încercări de intervenție în politica editorială

Compania media Disney a calificat drept „o încercare de a prelua rolul editorului” acțiunile Comisiei Federale pentru Comunicații (FCC) din SUA împotriva emisiunii The View, difuzată pe canalul ABC.

Conflictul este legat de ancheta începută de FCC privind o posibilă încălcare a regulii care impune acordarea de timp egal pe post candidaților politici concurenți, informează ft.com.

Într-un comunicat, Disney subliniază că Primul Amendament la Constituția SUA nu permite guvernului să practice cenzura. Corporația media consideră că FCC încearcă să oblige forțat postul de televiziune să cedeze timp de emisie invitaților pe care redacția nu intenționa niciodată să îi invite. Documentul evidențiază și un aspect esențial – dacă regulatorul are dreptul să anuleze o decizie editorială privind cine să fie intervievat: „Această decizie este atribuită de Constituție companiilor de televiziune și audienței lor, nu statului”.

FT precizează că cerința privind timpul egal de emisie nu se aplică emisiunilor de știri. Totuși, emisiunea de tip talk-show The View, difuzată din anii 1990, a primit, ca excepție, statutul de emisiune de știri încă de câteva decenii în urmă. „Din punct de vedere legal, nimic nu s-a schimbat în program în ultimele două decenii, s-a schimbat doar contextul politic din jurul său”, comentează reprezentanții Disney.

Compania care deține postul ABC, ca răspuns la anchetă, a îndemnat anterior telespectatorii să își exprime susținerea prin comentarii pe site-ul FCC. Peste 76.000 de persoane au urmat această recomandare.

La rândul său, FCC consideră că ABC ar trebui să se concentreze pe îndeplinirea obligațiilor sale în interesul societății, „și nu să inducă în eroare publicul cu privire la acestea”.

Anterior, președintele SUA, Donald Trump, a început o luptă cu presa americană, depunând procese împotriva mai multor rețele de televiziune și ziare. În anii precedenți, conducerea Disney a fost mai precaută și nu a intrat în conflict deschis cu administrația președintelui. În 2024, corporația a preferat să nu ducă cazul în instanță și i-a plătit lui Trump 15 milioane de dolari pentru a soluționa procesul său personal împotriva ABC.