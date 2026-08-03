Dezinformarea din Maroc, indicată drept cauza crizei din Ceuta.

Autoritățile din Maroc au comentat pentru prima dată criza din Ceuta spaniolă, în care au pătruns zeci de mii de persoane.

În primul său comentariu oficial, referitor la trecerea ilegală a frontierei de către zeci de mii de persoane, publicat duminică seara, pe 2 august, Ministerul de Interne al Marocului a indicat „utilizarea cu rea-credință” a rețelelor sociale, „răspândirea de informații care induc în eroare” și „interpretarea incorectă a normelor juridice”, transmite dw.com.

În plus, decizia instanței spaniole, care interzice întoarcerea imediată a migranților interceptați pe mare, a fost interpretată greșit, se menționează în declarație. Totodată, afluxul masiv de persoane în Ceuta nu a fost organizat, ci mai degrabă spontan, a precizat un reprezentant al ministerului marocan.

Autoritățile din Maroc au estimat numărul participanților la străpungerea frontierei la 40.000 de persoane, în timp ce Spania a anunțat aproximativ 60.000. Încă 1.135 de persoane au încercat să ajunge la celălalt enclav spaniol — Melilia, situat la 400 km est de Ceuta. În legătură cu faptele acestor incidente a fost deja demarată o anchetă, au declarat la Rabat.

În plus, Ministerul de Interne al Marocului a comunicat despre 11 persoane decedate în timpul crizei. Potrivit datelor sale, zece persoane s-au înecat, iar a unsprezecea a căzut de pe stânci într-o zonă dintre orașul de frontieră marocan Fnidek și Ceuta.

Potrivit autorităților spaniole, în ultimele zile, la încercarea de a ajunge la Ceuta au murit 72 de persoane. Aproape toți oamenii care au ajuns ilegal în Ceuta au fost readuși în Maroc, au declarat la Madrid. Premierul Spaniei, Pedro Sanchez, a afirmat că zvonurile despre „frontiere deschise”, difuzate de „grupări mafiote de contrabandiști”, ar fi devenit cauza posibilă a sosirii zecilor de mii de persoane.

Apărătorii drepturilor omului susțin aproape 130 de decese

Între timp, organizația marocană de apărare a drepturilor omului AMDH a anunțat „aproape 130 de victime” și zeci de persoane date dispărute în timpul străpungerii oamenilor din Maroc în Ceuta. Activiștii au cerut efectuarea unei „anchete serioase și independente”, pentru a „obține o claritate completă” și pentru a stabili cine este responsabil de cele întâmplate.

Situația din Ceuta va fi discutată pe 4 august, în cadrul unei ședințe extraordinare a Consiliului UE, miniștrii de interne ai statelor Uniunii Europene, a declarat Irlanda, care asigură președinția prin rotație în UE.

Străpungerea migranților din Maroc în Ceuta

De la începutul săptămânii trecute, zeci de mii de persoane au pătruns ilegal pe mare sau pe uscat din Maroc în Ceuta, al cărei număr de locuitori este de aproximativ 85.000. Cei care au ajuns pe apă au folosit mijloace improvizate de plutire, precum colaci gonflabili și anvelope auto. Marocanii ajunși în Spania, în principal tineri sub 30 de ani, au declarat pentru DW la Ministerul de Interne al Spaniei.

Guvernul de la Madrid a trimis pentru prima dată din 2021 militari în enclava sa din Africa de Nord pentru a menține ordinea. Garda Civilă a Spaniei a început la 1 august să instaleze în mare un zid plutitor cu o lungime de 500 de metri, menit să blocheze calea noilor migranți. În plus, de-a lungul frontierei a fost amplasată o serie de geamanduri ancorate, furnizate de forțele navale spaniole, iar trecerea lăsată între ele va permite ca ambarcațiunile Gărzii Civile să patruleze împrejurul barajului non-stop.

Nu este clar ce anume a provocat afluxul de migranți. Pe lângă varianta potrivit căreia zvonurile despre presupusa frontieră deschisă, difuzate de contrabandiști, sunt menționate și decizia instanței spaniole. Curtea Supremă a Spaniei a interzis procedura simplificată de returnare a migranților reținuți pe mare, în timp ce încercau să ajungă în enclavă.