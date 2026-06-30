Detalii despre contractul secret al lui Trump pentru sala de bal de 500 milioane de dolari.

Contractul pentru construcția sălii de bal de 500 de milioane de dolari în aripa de est a Casei Albe a fost încheiat în 2025 în secret, fără organizarea unei licitații și ocolind procedurile standard de control al cheltuielilor.

Un contract secret a fost încheiat cu compania Clark Construction. WP menționează că a obținut, de asemenea, acces la corespondența însoțitoare și alte documente. Datele din acestea indică faptul că președintele SUA, Donald Trump, a participat personal la unele negocieri privind sumele cheltuite pentru renovarea aripii estice, transmite rtvi.com cu referire la washingtonpost.com.

Din documente rezultă că Casa Albă a încheiat contractul prin Reședința Executivă, una dintre subdiviziunile Biroului Executiv al Președintelui SUA. Aceasta este responsabilă pentru reparații, achiziția de mobilier, opere de artă și alte obiecte de interior, precum și pentru cheltuielile de divertisment. Regulile care cer instituțiilor federale să organizeze licitații competitive și să asigure transparența publică nu se aplică acestei reședințe.

Experții intervievați de WP au confirmat că reședința președintelui este scutită de aceste cerințe. Potrivit lor, șeful statului are dreptul legal să angajeze companii după propria alegere pentru lucrările de reconstrucție a reședinței și a teritoriului adiacent.

Specialiștii au fost de acord însă că, dacă ar fi fost organizată o licitație, aceasta ar fi asigurat cel mai avantajos preț al contractului din perspectiva contribuabililor, mai ales având în vedere amploarea reconstrucției planificate a aripii estice.

Din iulie 2025, când a fost anunțat pentru prima dată acest proiect, costul estimat a crescut de trei ori, de la 200 milioane dolari la 600 milioane dolari, scria WP. Se așteaptă ca jumătate din sumă să fie acoperită din buget.

Documentele consultate de publicație nu conțin date detaliate despre profitul estimat al Clark Construction pentru întregul proiect de reconstrucție a aripii estice. Dar într-unul dintre ele se menționează că compania se așteaptă să obțină în total 65 milioane dolari. Această sumă include atât profitul prognozat, cât și cheltuielile generale, salariile personalului și alte costuri.

Conform calculelor interne ale Clark Construction, compania McLean din statul Virginia, cel mai mare contractor din regiunea capitalei, va putea câștiga încă „zeci de milioane de dolari” din acest proiect.

În ultimele luni, Trump a declarat că reconstrucția aripii estice este o chestiune de securitate națională, deoarece intenționează să construiască un buncăr militar sub sala de bal și să amplaseze drone pe acoperiș.

„Pe acoperiș vom avea cel mai mare imperiu de drone pe care l-ați văzut vreodată, și acesta va proteja Washingtonul”, a spus el la începutul lunii iunie (citat după publicația Military Times).

Președintele a susținut că cheltuielile nu vor afecta fondurile contribuabililor.

„Toți acești bani sunt ai mei și ai sponsorilor. Nu sunt impozitați”, a spus el.