Defecțiunea amplă în activitatea aeroporturilor din Regatul Unit a fost provocată de un avion militar.

Defecțiunea sistemului de control al traficului aerian din Marea Britanie, din cauza căreia, în perioada 8-9 septembrie, au fost anulate sau întârziate peste 2,1 mii de zboruri în țară, a fost provocată de un avion militar.

După cum a arătat investigația realizată de Financial Times (FT) și după cum au confirmat publicației patru surse, un anumit avion de vânătoare a transmis date incorecte din planul de zbor către serviciul de control al traficului aerian (NATS).

Sistemul automat de procesare a planurilor de zbor al NATS nu a recunoscut eroarea și s-a blocat. Ulterior, nici sistemul de rezervă nu a mai răspuns. Funcționarea sistemelor nu a putut fi restabilită timp de câteva ore. Drept urmare, zborurile au trebuit anulate și reprogramate, iar sute de mii de pasageri au rămas blocați în aeroporturi, fiind nevoiți să doarmă pe podea. În unele cazuri, așteptarea zborurilor reprogramate s-a prelungit până la 8–10 ore. Funcționarea aeroporturilor britanice a putut fi restabilită complet abia după două zile.

În urma defecțiunii de amploare, autoritatea aviației civile a inițiat propria investigație. Rezultatul acesteia va fi publicat peste jumătate de an.

Având în vedere că în august 2023 a avut loc o defecțiune similară în funcționarea aeroporturilor britanice, reprezentanții industriei aviației de pasageri din Marea Britanie cer demisia șefului NATS, Martin Rolfe. În viitorul apropiat, acesta urmează să prezinte un raport cu date exacte privind cauzele defecțiunii.