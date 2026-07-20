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eurointegration.com.ua logoeurointegration
20 Iulie 2026, 07:09
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Debitul fluviului Dunării în România a scăzut la un nivel record din cauza secetei

Duminică, 19 iulie, debitul fluviului Dunării în România a scăzut la un minim istoric.

Debitul fluviului Dunării în România a scăzut la un nivel record din cauza secetei.
Debitul fluviului Dunării în România a scăzut la un nivel record din cauza secetei.

Duminică, 19 iulie, debitul Dunării pe teritoriul României a scăzut la 1.650 de metri cubi pe secundă, cel mai mic nivel înregistrat în întreaga istorie a observațiilor. Ultima dată când s-au înregistrat astfel de valori a fost în 2005, scrie eurointegration.com.ua.

Potrivit prognozelor, această tendință ar putea continua încă câteva zile. Ulterior, din cauza precipitațiilor prognozate în amonte, se așteaptă o creștere a volumului de apă, iar debitul se va accelera.

Datorită scăderii nivelului Dunării, au fost deja impuse restricții privind prelevarea apei pentru irigații, însă nu există încă amenințări pentru alimentarea cu apă a localităților.

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