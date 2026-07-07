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eurointegration.com.ua logoeurointegration
7 Iulie 2026, 23:44
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Danemarca a respins declarațiile lui Trump despre controlul Groenlandei

Prim-ministrul Danemarcei, Mette Frederiksen, a comentat recentele declarații ale președintelui SUA, Donald Trump, privind dorința de a controla Groenlanda.

Danemarca a respins declarațiile lui Trump privind controlul Groenlandei.
Danemarca a respins declarațiile lui Trump privind controlul Groenlandei.

În această zi, în timpul întâlnirii cu președintele Turciei, Recep Erdogan, Trump a declarat că și-ar dori ca SUA să controleze Groenlanda, transmite eurointegration.com.ua, citând dr.dk.

Frederiksen a respins astfel de declarații și a repetat: „Groenlanda nu este de vânzare”.

„Am afirmat acest lucru clar imediat. Populația Groenlandei nu dorește să facă parte din SUA. Ei au spus acest lucru clar”, a subliniat prim-ministrul Danemarcei.

Guvernele Danemarcei și Groenlandei resping categoric orice anexare din partea SUA. În prezent, au loc negocieri cu administrația Trump pentru a găsi un compromis.

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