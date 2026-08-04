Danemarca a majorat durata serviciului militar obligatoriu

Aproximativ 1.600 de noi recruți danezi au început luni un nou program de înrolare, prelungit, trecând la serviciul de 11 luni.

Danemarca a declarat că, pentru prima dată, va extinde recrutarea și pentru femei și va crește durata standard a serviciului militar de la patru la 11 luni, iar numărul recruților până în 2033 urmează să crească de la 5.000 la 7.500 anual, transmite eurointegration.com.ua, cu referire la reuters.com.

Noul val de recrutare are loc pe fondul în care Danemarca se pregătește, pentru prima dată, la sfârșitul acestei luni, să trimită recruți în Groenlanda: o rotație de peste 100 de soldați va asigura serviciul timp de o lună, preluând sarcini operaționale de la trupele profesioniste.

Dislocarea militară are o semnificație politică suplimentară, deoarece președintele SUA, Donald Trump, a declarat în repetate rânduri că își dorește să controleze acest teritoriu danez semiautonom, invocând securitatea națională – o cerință pe care guvernele din Groenlanda și Danemarca au respins-o ferm.

Premierul Danemarcei, Mette Frederiksen, la summitul NATO desfășurat luna trecută la Ankara, a declarat că țara sa este pregătită să apere fiecare centimetru din teritoriul alianței militare, „inclusiv proprietatea noastră”.

Silas Nor, în vârstă de 19 ani, recrutat în prima zi din orașul Varde, din vestul Danemarcei, a declarat că salută prelungirea serviciului militar.

„Acum avem 11 luni și simt că se poate cu adevărat să te cufunzi în asta, să o simți cu adevărat și să cunoști mult mai profund arta militară”, a spus el.

Recruții vor avea parte de cinci luni de pregătire de bază, urmate de șase luni de serviciu de luptă. Forțele armate ale Danemarcei introduc, de asemenea, noi direcții de recrutare, în special un pluton de drone în cadrul Comandamentului pentru operații speciale.

Programul acestei țări scandinave funcționează pe baza tragerii la sorți pentru toți tinerii sănătoși care au împlinit 18 ani, însă de mulți ani se bazează aproape exclusiv pe voluntari, iar tragerea la sorți este folosită doar pentru completarea cotelor rămase.

Țările scandinave vecine - Suedia, Finlanda și Norvegia au și ele serviciu militar în baza recrutării, la fel ca și țările din regiunea baltică – Estonia, Letonia și Lituania.