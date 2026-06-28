Curtea Supremă a SUA a respins apelul lui Trump în dosarul Jean Carroll.

Curtea Supremă a SUA a refuzat să ia în considerare apelul lui Donald Trump care a încercat să conteste decizia privind plata a 5 milioane de dolari scriitoarei și jurnalistei Elizabeth Jean Carroll în dosarul de hărțuire sexuală.

Decizia a fost anunțată luni, 29 iunie, transmite reuters.com.

Apelul a fost respins după ce instanța inferioară a menținut verdictul juriului din 2023 și a respins argumentele lui Trump că procesul a fost incorect — presupunând că judecătorul a permis ilegal juriului să audă mărturii despre presupusele sale cazuri anterioare de hărțuire sexuală.

Trump și Carroll se judecă din 2019, când fosta columnistă a revistei Elle a publicat un fragment din memoriile sale în care susținea că Trump a violat-o în jurul anului 1996 în cabina de probă a magazinului universal Bergdorf Goodman din Manhattan. Trump a negat acuzațiile și a afirmat că Carroll minte — atât în 2019, în timpul primului său mandat prezidențial, cât și în 2022, când nu mai ocupa această funcție.

Cazul privind verdictul de 5 milioane de dolari se referea la o postare a lui Trump pe rețelele sociale în 2022, în care el a numit acuzațiile lui Carroll „înșelătorie” și „capcană”, adăugând că ea „nu îi este pe plac”. Juriul în 2023 a decis că Trump a comis hărțuire sexuală împotriva lui Carroll și ulterior a defăimat-o, dar nu a găsit dovezi ale violului. Curtea de Apel a celui de-al doilea district din Manhattan în 2024 a confirmat verdictul, făcând referire la „un tipar repetitiv, caracteristic comportamentului lui Trump” — inclusiv la declarațiile sale despre propria sa nesăbuință sexuală într-un videoclip Access Hollywood, apărut în timpul campaniei electorale din 2016.

Paralel, Ministerul Justiției a anunțat în mai 2026 o anchetă penală împotriva lui Carroll — instituția verifică dacă ea a dat declarații false în cadrul a două procese civile împotriva președintelui.

În al doilea proces, aceeași Curte de Apel a refuzat în 2025 să anuleze verdictul de acordare a sumei de 83,3 milioane de dolari — această sumă i-a fost acordată pentru defăimare, care a avut loc în 2019, când Trump a respins pentru prima dată acuzațiile lui Carroll și a afirmat că ea le-a inventat pentru a vinde o carte.