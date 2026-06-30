Curtea Supremă a respins decretul lui Trump privind anularea cetățeniei americane prin naștere.

Curtea Supremă a SUA a respins încercarea președintelui Donald Trump de a priva copiii născuți pe teritoriul țării de dreptul la cetățenie automată.

Decizia a fost adoptată cu o majoritate de șase voturi la trei: cinci judecători au considerat decretul contrar Constituției, iar un altul, judecătorul conservator Brett Kavanaugh, l-a considerat ilegal din perspectiva legislației federale, fără a aborda chestiunea constituțională, transmite washingtonpost.com.

Decretul, pe care Trump l-a semnat în prima zi a celui de-al doilea mandat, la 20 ianuarie 2025, prevedea ca autoritățile de stat să nu emită documente de cetățenie copiilor născuți de părinți fără statut legal, precum și celor care se află temporar în țară — cu viză de student, de muncă sau turistică. Curtea Supremă a confirmat însă practica de lungă durată: Amendamentul 14 la Constituție acordă automat cetățenia practic oricărui copil născut pe teritoriul SUA, cu excepții rare, de exemplu, pentru copiii diplomaților. Acest principiu este consacrat prin decizia Curții din 1898 în cazul Wong Kim Ark, născut în San Francisco din părinți chinezi.

Decretul a provocat un val de procese: a fost blocat de judecători federali în mai multe state, iar în final cazul a ajuns la Curtea Supremă. În iunie 2025, instanța supremă a emis deja o decizie în acest caz, atunci Curtea a stabilit că judecătorii federali nu au dreptul să limiteze decretele prezidențiale la nivel național, ceea ce a deschis temporar calea lui Trump pentru aplicarea decretului. După această decizie, organizația pentru drepturile omului ACLU a depus un proces colectiv în numele familiilor afectate de decret și a obținut un ordin judecătoresc preliminar, contestat de administrația Casei Albe la Curtea Supremă.

Reprezentantul președintelui în instanță, John Sauer, a susținut că acordarea în masă a cetățeniei creează un magnet pentru migrația ilegală și „turismul de naștere”.

„Suntem într-o lume nouă, în care 8 miliarde de oameni sunt la o singură călătorie cu avionul distanță de a naște un copil — cetățean american”, a declarat Sauer.

Din punct de vedere juridic, poziția sa se baza pe formularea amendamentului însuși: cetățenia este acordată persoanelor născute pe teritoriul SUA și aflate sub jurisdicția SUA. Potrivit lui Sauer, un copil nu poate fi considerat sub jurisdicția țării dacă părinții săi nu au statut permanent în SUA, adică nu demonstrează loialitate politică față de Statele Unite. Avocata ACLU Cecilia Wang a replicat că acest concept se referă în mod tradițional doar la copiii diplomaților și unui cerc restrâns de excepții, iar interpretarea administrației contrazice atât textul amendamentului, cât și precedentul din cazul Wong Kim Ark, precum și decenii de practică juridică.

Potrivit unei note depuse în instanță de un grup de profesori de drept, decretul lui Trump ar fi privat de cetățenie aproximativ 250.000 de copii pe an, iar până în 2045, circa 5 milioane de persoane, o parte dintre acestea putând rămâne complet apatrizi. SUA este una dintre aproximativ 35 de țări în care funcționează principiul cetățeniei prin dreptul de naștere. Majoritatea statelor lumii acordă cetățenia doar prin descendență de la părinți cetățeni.