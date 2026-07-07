Curtea de Apel i-a permis Marinei Le Pen să participe la alegerile prezidențiale.

Curtea de Apel din Paris a confirmat dreptul Marinei Le Pen de a candida la președinția Franței.

În primăvara anului trecut, instanța a recunoscut-o vinovată pentru crearea unui sistem care permitea plata din fonduri europene a serviciilor angajaților care, de fapt, lucrau pentru partid în Franța.

Marine Le Pen a fost condamnată la cinci ani de interdicție de a candida, patru ani de închisoare (dintre care doi ani cu suspendare, iar restul putea fi executat cu brățară electronică), precum și la o amendă de 100.000 de euro. Acum Marine Le Pen poate participa la alegerile prezidențiale din 2027.