Cursul leului românesc față de euro a scăzut la un minim istoric.

Miercuri, leul românesc s-a depreciat față de euro, atingând un nou minim istoric, arată datele băncii centrale a țării.

Miercuri, Banca Națională a României (BNR) a stabilit cursul de referință la nivelul de 5,2788 lei pentru un euro, cu 0,27% mai slab decât cel de marți (5,2647 lei pentru un euro). Noul curs a depășit precedentul record de 5,2688 lei pentru un euro, înregistrat pe 6 mai — a doua zi după ce parlamentul a adoptat o moțiune de cenzură împotriva guvernului condus de premierul liberal Bolojan, fapt care a dus la demisia cabinetului său, relatează logos-press.md.

Potrivit portalului informațional Conso.ro, care monitorizează în timp real tranzacțiile valutare interbancare, miercuri dimineață cursul leului față de euro a oscilat în intervalul 5,2718–5,2767.

Săptămâna trecută, președintele României, Nicușor Dan, l-a propus pentru funcția de prim-ministru pe Siegfried Mureșan, membru al Partidului Național Liberal (PNL), de centru-dreapta. În prezent, Mureșan poartă negocieri cu parlamentarii din PNL, USR și UDMR și își prezintă programul de guvernare, încercând să obțină sprijinul parlamentului pentru aprobarea componenței cabinetului de miniștri propuse de el. PSD, de centru-stânga, și AUR, de extremă dreapta, au declarat că nu îi vor susține guvernul, astfel că îi lipsesc 233 de voturi necesare pentru aprobare.

Luna trecută, agențiile Fitch și Moody’s au confirmat ratingurile de credit ale României la limita inferioară a nivelului investițional, menținând totodată perspectiva «negativă». Următoarea evaluare din partea S&P Global Ratings este programată pentru 2 octombrie.