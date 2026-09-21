Cursul Bitcoinului a depășit 84.000 de dolari pentru prima dată de la sfârșitul lunii ianuarie.

Prețul bitcoinului a depășit pragul de 84.000 de dolari. Acest lucru s-a întâmplat pentru prima dată din 31 ianuarie 2026, potrivit datelor de pe burse.

Creșterea de pe piața criptomonedelor este legată de ieftinirea petrolului pe piețele mondiale, precum și de așteptările că Rezerva Federală ar putea relaxa politica monetară, transmite media.az.

Contractele futures pentru petrolul de referință Brent sunt în scădere deja pentru a patra ședință de tranzacționare consecutivă. Această tendință contribuie la transferul capitalului către active riscante, inclusiv monede digitale.

La rândul lor, pe 17 și 18 septembrie, ETF-urile pe bitcoin au înregistrat intrări nete de capital în valoare de 593 de milioane de dolari.